Orędzie Emmanuela Macrona. Polityk wystartuje w wyborach prezydenckich?

Prezydent Francji Emmanuel Maron w orędziu noworocznym stwierdził, że kraj czekają trudne tygodnie ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem, ale podkreślił, że sytuacja jest lepsza niż rok wcześniej, ponieważ większość Francuzów jest zaszczepiona.

Polityk powiedział, że nadal będzie służył Francji w „jakiejkolwiek roli", a agencja Reutera zwraca uwagę, że nie zadeklarował, czy wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Z nieoficjalnych informacji wspomnianego źródła wynika, że sztab Macrona rozpoczął już przygotowania do kampanii wyborczej.

Francja poradzi sobie z pandemią, jeśli ludzie będą zachowywać się w sposób odpowiedzialny. Trzeba zrobić wszystko, aby uniknąć kolejnego lockdownu – oznajmił prezydent.

Emmanuel Macron podkreślił, że mimo pandemii koronawirusa we Francji udało się wprowadzić reformy, które planowano od kilkudziesięciu lat, a jako przykład podał reformę ubezpieczeń społecznych, czy podniesienie wynagrodzeń najniżej uposażonych urzędników. Polityk dodał, że kolejne ważne zmiany zostaną wkrótce wdrożone.

Koronawirus we Francji. Najnowszy raport

W piątek we Francji wykryto rekordową liczbę zakażeń – 232 200 przypadków. Suma infekcji przez trzeci dzień z rzędu przekracza 200 tys. Emmanuel Macron poświęcił w swym wystąpieniu wiele uwagi pandemii i zaapelował ponownie do Francuzów, by szczepili się przeciw COVID-19, ale nie zapowiedział nowych restrykcji, ponieważ – jak to ujął – rząd nie chce ponownie ograniczać swobód obywateli. (PAP)

