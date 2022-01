Andrzej Duda wraz z żoną w sylwestrowej odsłonie. Zdjęciem zaskoczyła też Krystyna Pawłowicz

Kilka godzin temu rozpoczął się 2022 rok. Z tej okazji wiele osób wyznacza sobie postanowienia, którym z upływem kolejnych dni stara się sprostać. Już w dniach poprzedzających nadejście nowego roku media społecznościowe zalała fala życzeń. Jedną z osób publicznych, które zwróciły się do swoich obserwatorów była Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Krystyna Pawłowicz z mieczem. „To nie jest szabelka”

„No to w kolejnym roku 2022 dalej walczymy o Polskę! Walczącym życzę sił i odporności na różne presje! Niezgorszego nowego roku!” – napisała dzień przed sylwestrem. Do postu Krystyna Pawłowicz dołączyła zdjęcie, na którym szeroko się uśmiecha, a w dłoni trzyma miecz.

Post Krystyny Pawłowicz cieszył się dużym zainteresowaniem internautów. Do chwili publikacji tekstu zebrał ponad 1,3 tys. reakcji. „Wszystkiego co dobre Pani Profesor. Żeby w końcu 2022 był normalny, gdzie czarne jest czarne, a białe jest białe. Tak znaczyło tak, nie znaczyło nie. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niskie ukłony dla Pani” – napisał jeden z internautów. „Wzajemnie życzę pomyślności” – odpisała Krystyna Pawłowicz.

Na uwagę kolejnego użytkownika mediów społecznościowych: „proszę uważać z tą szabelką”, sędzia TK odpowiedziała w następujący sposób: „To nie jest szabelka, a miecz. Wzajemnie, pozdrowienia na nowy rok”.

twitter

Andrzej Duda wraz z żoną w sylwestrowej odsłonie

W sobotę 1 stycznia, tuż po północy, w mediach społecznościowych życzenia użytkownikom Twittera złożył Andrzej Duda. Prezydent wraz z żoną pokazali się w dość nietypowym wydaniu – z okularami w sylwestrowo-noworocznym stylu. „Drodzy TT-owicze! Niech ta sylwestrowa noc 2021/2022 będzie dla Was niezapomnianą! Niech 2022 rok przyniesie Wam to, co sobie zaplanowaliście i o czym marzycie. Niech to będzie dobry rok. Dla każdego. Tego Wam życzymy z całego serca!” – napisał Andrzej Duda. Kilka godzin wcześniej zostało wyemitowane noworoczne orędzie prezydenta.

twitterCzytaj też:

Wróżbita Maciej o przyszłości polityków: W 2022 roku Kaczyński się nie wycofa, musi wymierzyć sprawiedliwość