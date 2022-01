Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia? Decyzja w najbliższych dniach

Adam Niedzielski na antenie RMF FM zapowiedział, że w najbliższą środę lub piątek będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. – Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu infekcji, przy zapełnieniu łóżek mniej więcej (na poziomie – red.) 20 tys., czyli cały czas bardzo wysokim, tak – będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające – stwierdził minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Widmo kolejnych obostrzeń?

Zakładając, że obecnie obowiązujące ograniczenia zostaną zaostrzone, Adam Niedzielski wskazał, czego mogą dotyczyć. – Będziemy rozmawiali oczywiście o tym, co dalej ze szkołami. Chociaż tak jak mówię i myślę, że mamy tutaj takie samo zdanie wszyscy, mówię tutaj o całym rządzie, że ogromnym kosztem jest ograniczanie nauki stacjonarnej. Inne restrykcje to są oczywiście restrykcje związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, aktywności w galeriach, w innych tego typu miejscach, gdzie w tej chwili mamy dopuszczone pewne możliwości działania – analizował minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy bilans

W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6 422 przypadki zakażeń koronawirusem. – To jest o ponad 25 proc. więcej niż tydzień temu i w zasadzie to, co jest bardzo niepokojące, to fakt, że to trzeci dzień z rządu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki. Te trzy dni ostatnie są bardzo niepokojące – przekazał Adam Niedzielski. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło dziewięć osób z COVID-19.

