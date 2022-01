Krystyna Pawłowicz znów zaskakuje. Wzywa do utworzenia... „unii polsko-litewskiej”

Litewskie media poinformowały o rekomendacjach przygotowanych przez Frontex dla litewskich władz, które miałyby radykalnie zmienić politykę migracyjną tego kraju. Według projektu Litwa nie będzie mogła już odsyłać migrantów próbujących przedostać się na jej terytorium z Białorusi. Kraj ma być zobowiązany do wpuszczenia ich, a następnie przewiezienia do punktu kontrolnego, gdzie będą mogli w legalny sposób przekroczyć granicę i ubiegać się o azyl.

Frontex ma poważne zastrzeżenia do polityki migracyjnej Litwy, która zdaniem unijnej jednostki narusza prawo międzynarodowe i Europejską Konwencję Praw Człowieka. Władze Litwy twierdzą, że dzięki polityce odsyłania migrantów sytuacja na granicy się ustabilizowała. Szef Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Sejmu RL Laurinas Kasciunas ocenił, że rekomendacje Frontexu to powrót do „polityki otwartych drzwi”.

Krystyna Pawłowicz: Ratujmy Litwę!

Na rekomendacje Frontexu ostro zareagowała sędzia TK Krystyna Pawłowicz. Była posłanka PiS jak zwykle nie przebierała w słowach i sięgnęła po historyczne analogie. „Litwini! POSTAWCIE SIĘ! NIE ULEGAJCIE ! Inaczej będzie po Was!” – wezwała we wpisie na Twitterze. „UE przekracza tu swe traktatowe. kompetencje! WALCZCIE, jak pod Grunwaldem z Krzyżakami! Teraz tak samo brońcie swych ziem! (pisownia oryginalna – red.)” – napisała dalej.

Sędzia nie poprzestała na jednym wpisie. W kolejnym alarmowała, że „Frontex NARZUCA Litwie «politykę otwartych drzw»i wobec migrantów!!!” „Ratujmy Litwę!” – apelowała. Pawłowicz znalazła też rozwiązanie sytuacji. „A może nowa UNIA POLSKO-LITEWSKA ? Razem będziemy może bezpieczniejsi…” – zaproponowała na Twitterze.

twitter

Misja Frontexu na Litwie

Frontex pełni misję na Litwie od 1 lipca ubiegłego roku i ma ona potrwać do 26 stycznia. 54 funkcjonariuszy wspiera tamtejsza straż graniczną w zabezpieczaniu granicy w związku z napływem migrantów z Białorusi.

Czytaj też:

Krystyna Pawłowicz z apelem do Przemysława Czarnka. „Bardzo proszę o przemyślenie tego problemu”