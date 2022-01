Joachim Brudziński kpi na Twitterze. „Niech nas Pan Bóg strzeże w 2022 roku przed Tuskolubnymi”

Na twitterowym profilu Konfederacji udostępniono nagranie ze starć policjantów z przecinkami lockdownu, do których doszło w niedzielę 2 stycznia w Amsterdamie. Nagranie udostępnił Samuel Pereira z TVP. „Policja kontra obywatel. Holandia. Co na to komisarz Frans Timmermans i premier Mark Rutte?” – skomentował.

Joachim Brudziński: Niech nas Pan Bóg strzeże w 2022 roku przed Tuskolubnymi

Na jego wpis zareagował Joachim Brudziński. „No tak, ale to przecież w Polsce jest «faszyzm» bo @PolskaPolicja wyniosła «Józka Grzyba» a @Straz_Graniczna, chroni nasze granice przed muzułmańskimi «miłośnikami» pokoju i tolerancji” – stwierdził wiceprezes PiS. „Niech nas Pan Bóg strzeże w 2022 roku przed #Tuskolubnymi miłośnikami «europejskich wartości»” – kpił polityk partii rządzącej.

Koronawirus. Protesty w Amsterdamie

Jak podaje Reuters, w niedzielę wyposażeni w pałki i tarcze policjanci rozpędzili nielegalny protest przeciwników lockdownu i szczepień w Amsterdamie. Kilkutysięczny tłum zgromadził się w centrum stolicy, na placu Museumplein. Manifestujący złamali zakaz organizacji zgromadzeń publicznych, który władze Holandii wprowadziły, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa – Omikronu. Policja poinformowała, że zatrzymano około 30 osób, a czterech policjantów odniosło obrażenia w bójkach. Nakaz przerwania zgromadzenia wydała burmistrz Amsterdamu Femke Halsema.

Według danych z 2 stycznia, od początku pandemii potwierdzono w Holandii 3 165 793 przypadków zakażenia koronawirusem i 20 957 zgonów. W ciągu ostatniej doby odnotowano 17 478 nowych infekcji i sześć zgonów z powodu COVID-19.

