Piotr Gliński dokonał roszad. Nową funkcję dostał m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w poniedziałek na swojej stronie internetowej o kilku nominacjach, których dokonał szef tego resortu i wicepremier Piotr Gliński.

Jarosław Sellin dostał nowe zadania

Nowe zadania otrzymał między innymi sekretarz stanu w MKIDN Jarosław Sellina. Został on mianowany na stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków. Sellin jest wiceministrem kultury od 2015 r. Pełnił też tę funkcję w pierwszym rządzie PiS w latach 2005-2007. Sellin dostał się do Sejmu z list PiS w 2005 r., a w 2010 r. wstąpił do partii Jarosława Kaczyńskiego.

Przed Sellinem funkcję wiceministra kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków przez sześć lat pełniła Magdalena Gawin, której teraz powierzono nowe stanowisko. Wicepremier Gliński mianował ją na stanowisko dyrektora Instytutu Pileckiego. Pięcioletnia kadencja Gawin rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2022 r. Nowa dyrektor instytutu jest z wykształcenia historykiem i powiada tytuł doktora habilitowanego. Zajmuje się historią XIX i XX w., m.in. historią kultury.

Zmiany w Zachęcie

Gliński dokonał też zmian w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Nowym dyrektorem placówki na czteroletnią kadencję został Janusz Janowski. Ministerstwo kultury poinformowało, że poniedziałek nowy dyrektor w obecności podsekretarz stanu Wandy Zwinogrodzkiej oraz dyrektora generalnego ministerstwa Jarosława Czuby spotkał się z zespołem. W pierwszym roku kadencji Janowski ma skupić się kontynuacji najważniejszych działań programowych i wzmacnianiu zasobów instytucji. Resort podkreśla, że nowy dyrektor zamierza realizować rozpoczęte projekty wystawiennicze. Będzie również kontynuować wieloletnie działania inwestycyjne i projekty międzynarodowe.

Czytaj też:

„Ja go znalazłem”. Wiceminister kultury ujawnia swoją rolę w karierze kandydata na prezesa IPN