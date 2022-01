Monika Olejnik mówi o „królach lwach” na opozycji i dopytuje o słowa Donalda Tuska. Kwaśniewski: Mam z tym kłopot

Gościem poniedziałkowej (3 stycznia) „Kropki nad i” w TVN24 był były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W pierwszej części rozmowy Kwaśniewski odniósł się do afery podsłuchowej, w której Associated Press ujawniło, że co najmniej trzy osoby z polskiego świecznika były podsłuchiwane przy pomocy oprogramowania Pegasus. – Według PiS, patriotycznie to jest o tym nie rozmawiać – metoda taka się sprawdzała i oni z niej często korzystają – komentował były prezydent.

Aleksander Kwaśniewski: Mam kłopot z tymi słowami Tuska

– Władza, która ma czyste sumienie, nie powinna się obawiać komisji śledczej – dodał, odnosząc się do częstego argumentu PiS względem własnych konkurentów. W drugiej części rozmowy, prowadząca program dopytywała o słowa lidera PO Donalda Tuska.

W wywiadzie dla TVN24 Donald Tusk stwierdził, że nie spodziewa się jasnego stanowiska w sprawie wcześniejszych wyborów przez najbliższych kilka miesięcy. – Byłoby to z całą pewnością lepsze dla Polski. Ja wcale nie jestem pewien, że lepsze dla opozycji. Wcale nie jestem pewien, czy ja powinienem modlić się o wcześniejsze wybory, biorąc pod uwagę wyniki wyborów. Jednak dla Polski i Polaków z całą pewnością byłoby lepiej, gdyby ci, którzy nie chcą podejmować decyzji, nie rządzili – stwierdził.

– Mam kłopot z tą wypowiedzią Tuska – skomentował Kwaśniewski. – Gdyby to powiedział jakiś komentator, to ok. Od Tuska bym oczekiwał planu, dyskutowanego z analitykami. Powinien mieć dwa scenariusze rozpracowane – co w przypadku przyspieszonych wyborów i co w przypadku normalnego terminu. Postawa komentatora jest niewystarczająca, Tusk ma tu obowiązek działania – dodawał.

Monika Olejnik o „królach lwach na opozycji”

Na pytanie Moniki Olejnik, czy takie słowa nie są zniechęcające dla wyborców i czy nie odbierają nadziei, że opozycja kiedykolwiek się dogada, Kwaśniewski zasugerował, że mogło to być celowe zagranie. – Może to przewrotne i Tusk chce tym pokazać, że opozycja jest słaba i dlatego Kaczyński zrobi przyspieszone, a wtedy opozycja przejdzie do ataku – zastanawiał się.

– Królów Lwów jest bardzo dużo, każdy uważa, że ma większą przewagę – krytykowała opozycję Monika Olejnik. – Skromność nakazuje mówić o swoim przywództwie niezbyt często, ale fakty są jasne – Tusk jest liderem największej partii opozycyjnej, więc i liderem opozycji – podsumował Kwaśniewski.

