Saryusz-Wolski opublikował antyunijną rymowankę. Dziennikarz zawstydził go pytaniem

Wyjątkowo aktywny na Twitterze Jacek Saryusz-Wolski w sobotę 1 stycznia opublikował krótki wiersz „dedykowany Brukseli”. „Nie chcemy już waszej mamony. Ni waszych zdrad ni waszych kłamstw. Skończyły się do was ukłony. Do waszych głów, do waszych kies” – pisał. Dołączył do tego informację, iż jest to nowa zwrotka „Pierwszej Brygady”, sugerując zapewne linię melodyczną.

Powyższy wpis zniknął z Twittera, a zamiast niego kolejnego dnia Saryusz-Wolski opublikował niemal tę samą rymowankę. Tym razem informował, że wersy dotyczą „bezprawnego zablokowania przez KE należnych Polsce 23,9 mld euro = ok 100 mld zł z Funduszu Odbudowy”.

Politykowi szybko wytknięto, że „niechcianej mamony” można nie przyjmować. Bardzo łatwo zacząć od siebie i dać przykład własnymi gestami. „Zrezygnował Pan z 8995,39 euro brutto comiesięcznego uposażenia z Parlamentu Europejskiego?” – pytał Krzysztof Adam Kowalczyk. O złożenie mandaty europosła zagadnął też Radomir Wit z TVN24. Przypomniano, że europoseł otrzymuje brutto blisko 9 tys. euro miesięcznie.

Saryusz-Wolski, dawny „guru integracji europejskiej”

Saryuszowi-Wolskiemu zwrócono uwagę, że kiedyś traktowany był jako „guru od integracji europejskiej”, lecz wiele się w tej kwestii zmieniło. „UE zmieniła się radykalnie/negatywnie, odeszła od założeń i korzeni, została uprowadzona przez ideologie/oligarchie, gwałci własne Traktaty wbrew zasadom legitymacji demokratycznej. „To dobrze że aktualizuje Pan swoją wiedzę nie poprzestając na nieaktualnych schematach” – pisał polityk do internauty.

