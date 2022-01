Marianna Schreiber jednym głosem z Rafałem Trzaskowskim. „Popieram sprzeciw”

„Lex Czarnek” to nowelizacja prawa oświatowego, która zakłada m.in. wzmocnienie roli kuratoriów i centralizację szkół. W omawianym projekcie pojawia się również zapis, który wzmacnia rolę kuratora oświaty w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w postępowaniu konkursowym, a pomóc w tym miałoby m.in. zwiększenie liczby jego przedstawicieli w składzie komisji konkursowej z trzech do pięciu. „Lex Czarnek” ma prowadzić również do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje.

Lex Czarnek - akcja Wolna Szkoła

Projekt ustawy jest negatywnie oceniany przez wielu nauczycieli. Sprzeciw wobec proponowanych zmian wyraziło także wielu samorządowców. Według organizatorów akcji Wolna Szkoła (oprócz prezydentów miast są to również organizacje społeczne, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowej) „lex Czarnek” „oznacza koniec edukacji, którą Polacy budowali po 1989 roku”.

„Szkoła na powrót ma stać się szkołą w służbie partii. Dlatego apelujemy do posłów o odrzucenie ustawy a do rządu o wycofanie się z powszechnie krytykowanych planów centralizacji i upartyjnienia szkoły” - napisano.

Przedstawiciele środowisk oświatowych tłumaczą, że „lex Czarnek” nie tylko umacnia władzę kuratoriów i ogranicza autonomię szkół, ale również odbiera rodzicom i uczniom wpływ na to, co dzieje się w placówkach edukacyjnych. Ustawa tworzy partyjną szkołę strachu zarządzaną przez kuratora, a nie przez samorząd i środowisko szkolne - tłumaczą.

Lex Czarnek. Poparcie od Marianny Schreiber

Sprzeciw wobec lex Czarnek poparła także żona ministra z Prawa i Sprawiedliwości - Marianna Schreiber.

Lex Czarnek - protesty

We wtorek 4 stycznia o godzinie 15 propozycją zmian w przepisach zajmą się sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Obrony Narodowej. W związku z możliwą zmianą prawa oświatowego rozpoczęły się protesty. We wtorek zaplanowana jest manifestacja przed Sejmem.

