Adam Bielan znów dostał tajną misję? W zanadrzu są dwa dużo lepsze rozwiązania

Stan na dziś jest dla Prawa i Sprawiedliwości daleki od idealnego, ale i nie powoduje bólu głowy. W szeregach klubu PiS jest 228 posłów. Do przewagi nad opozycją PiS wykorzystuje głosy kilku posłów z Kukiz’15 i dwóch posłów niezrzeszonych. Na szeregi samego klubu PiS składają się z kolei politycy samego PiS, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, Partii Republikańskiej Adama Bielana i grupy OdNowa RP Marcina Ociepy. Dwa ostatnie środowiska powstały w minionym roku jako odłamy Porozumienia Jarosława Gowina, które jeszcze do połowy 2021 roku stanowiło część koalicji rządzącej.

Przypomnijmy, że początkiem ubiegłego roku europoseł Adam Bielan wszedł w spór o przywództwo z Jarosławem Gowinem, czego efektem było wybranie kilku polityków z szeregów partii i pozyskiwanie kolejnych, co ostatecznie zakończyło się utworzeniem przez Bielana Partii Republikańskiej. Już wtedy zabieg ten był interpretowany jako celowe działanie Bielana w porozumieniu z Kaczyńskim. „Skrzydłowy” Kaczyńskiego podbierał posłów Gowinowi, by wypchnąć Jarosława Gowina z koalicji i utworzyć nowe rządy. To się udało. Grupa kilku polityków, którzy nie przeszli do Bielana i którzy także nie zdecydowali się na pozostanie przy Gowinie, stworzyła grupę OdNowa RP i jako nowy-stary człon przyłączyła się do zaktualizowanej wersji Zjednoczonej Prawicy.

Zbigniew Ziobro podzieli los Jarosława Gowina?