Mocne słowa Donalda Tuska. „Drożyzna, głupcy!”

„Gaz, prąd, raty kredytu, składka zdrowotna. To tak na początek roku tylko. Ale władza tego nie widzi, nie czuje. DROŻYZNA, GŁUPCY!” – napisał lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na Twitterze.

Słowa Donalda Tuska to komentarz do aktualnych wydarzeń w naszym kraju. Chodzi o szalejącą inflację, podwyżki cen gazu i paliw, a także wzrost stóp procentowych podwyższających raty kredytów. Oliwy do ognia dolewa z kolei Polski Ład, który zdaniem wielu komentatorów, będzie miał negatywny wpływ na polską gospodarkę i sytuację przedsiębiorców i pracowników.

Wpis Donalda Tuska spotkał się z ostrymi reakcjami

Wpis przewodniczącego Platformy Obywatelskiej spotkał się z wieloma reakcjami. Nie są one jednak jednoznaczne. Niektórzy użytkownicy wskazują, że odczuwają oni zmiany w kraju, co odbija się na ich sytuacji finansowej. „Polski nowy ład = grabarz plus. Nie wiem, kto to przetrzyma!!! Groza to mało powiedziane. Klasa średnia przestaje istnieć. Bogaci zawsze sobie poradzą. Co czuje człowiek, który ciężko się uczył na dyplom i chorował ostatnie 20 lat!!!!? Beznadzieję” – pisze jeden z rozgoryczonych użytkowników.

Są też i tacy, którzy krytykują Tuska. „Premierze polskiej biedy, Tusku, przypomnij sobie jak reagowałeś ze swoim rządem, kiedy ludzie wyjeżdżali na Zachód, nic nie zrobiłeś, aby w Polsce było lepiej, wręcz przeciwnie, zniszczyłeś gospodarkę polską, a potem sam uciekłeś z kraju dla pieniędzy. Brrr” – twierdzi użytkowniczka.

