Niespodziewany efekt ewentualnego ataku Rosji na Ukrainę. Fala spekulacji po słowach prezydenta

Od wielu tygodni z Rosji płyną co najmniej niepokojące doniesienia. Według „Washington Post” na początku 2022 roku Ukrainę może zaatakować nawet 175 tys. rosyjskich żołnierzy. Jeden z wysokich rangą urzędników administracji amerykańskiej miał przekazać, że przy granicy rosyjsko-ukraińskiej może już stacjonować połowa z nich. Żołnierze mają być podzieleni na 50 grup taktycznych i stacjonować w czterech różnych lokalizacjach.

Niespodziewany efekt ewentualnego ataku Rosji na Ukrainę

Jak się okazuje, ewentualny atak Rosji na Ukrainę mógłby mieć dość nieoczekiwany efekt. Prezydent Finlandii w swoim noworocznym przemówieniu podkreślił, że „interesem Finlandii jest zachowanie możliwości ubiegania się o członkostwo w NATO, jeśli państwo samo o tym zdecyduje”. Sauli Niinisto zaznaczał, że „UE nie powinna zadowolić się rolą technicznego koordynatora sankcji, w sytuacji gdy suwerenność niektórych krajów, jak Finlandii i Szwecji bywa podważana”.

Według niektórych komentatorów fiński przywódca wyraźnie zasugerował, że jeśli Rosja odważy się na przeprowadzenie ataku na Ukrainę, wówczas jego kraj dołączy do struktur NATO. Taki wniosek wysnuł m.in. John Sipher, były wysoki oficer CIA, operujący również w Moskwie.

Z kolei Matti Pesu z Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwrócił uwagę na przytoczenie przez prezydenta słów Henry'ego Kissingera: zawsze kiedy celem mocarstw było unikania wojny, to porządek międzynarodowy był na łasce swojego najbardziej bezwzględnego członka. Według eksperta było do bezpośrednie odniesienie do polityki Rosji, która straszy swoim potencjałem militarnym.

Finlandia dołączy do NATO?

Zgodnie z fińskim prawem o przynależności kraju do NATO decyduje parlament. W 2023 roku w kraju planowane są nowe wybory. Do końca kadencji Sauliego Niinisto pozostaną jeszcze dwa lata. Część analityków twierdzi, że po powołaniu nowego parlamentu prezydent mógłby ogłosić publicznie swoje stanowisko w sprawie przystąpienia do NATO.

Obecnie w sondażach prowadzi bowiem Koalicja Narodowa, z której wywodzi się przywódcza kraju. Liberalno-konserwatywna formacja jako jedyne fińskie ugrupowanie otwarcie opowiada się za dołączeniem do NATO. Problemem może być jednak niskie poparcie społeczne dla tej decyzji. Według sondaży za takim rozwiązaniem opowiada się niecałe 25 proc. Finów.

