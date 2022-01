Nowe obostrzenia 2022. Rzecznik rządu kontra liczne spekulacje

W Polsce wciąż utrzymują się wysokie wskaźniki nowych zakażeń koronawirusem, a także liczby zgonów, do których przyczynił się COVID-19. Z tego powodu pojawiają się spekulacje, czy rząd zdecyduje się na wprowadzenie nowych obostrzeń. – Dzisiaj o godz. 10:00 odbywa się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tam będą omówione bieżące dane epidemiczne i na tej podstawie zostaną podjęte decyzje – powiedział Piotr Müller na antenie Polskiego Radia.

Nowe obostrzenia 2022. Do kiedy zdalne nauczanie?

Czy można się zatem spodziewać, że nauka zdalna zostanie przedłużona? Rzecznik rządu wykluczył takie rozwiązanie. – Od przyszłego tygodnia wracamy do szkół. Obowiązują procedury z możliwymi kwarantannami, tam gdzie to jest niezbędne. Powrót do szkół realizujemy zgodnie z tym, co mówił minister Czarnek – przekazał Piotr Müller.

Spodziewam się, że będziemy szli w kierunku utrzymania aktualnych obostrzeń. Natomiast analiza dzisiejszych danych pozwoli nam, aby ostatecznie taką decyzję zatwierdzić – kontynuował rzecznik rządu.

Piotr Müller „największym wyzwaniem” nazwał „lepszą weryfikację przestrzegania obostrzeń, które aktualnie obowiązują”.

Nowe obostrzenia – styczeń 2022. Nieoficjalne ustalenia

Inny scenariusz przedstawia Onet. Dziennikarze portalu podają, że rząd zamierza zaostrzyć obowiązujące do 31 stycznia ograniczenia. Na ich mocy miałyby zostać zaostrzone limity w galeriach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych. Z ustaleń wspomnianego źródła wynika, że brana jest również pod uwagę możliwość zamknięcia w niedługim czasie największych galerii, z wyłączeniem m.in. aptek i sklepów spożywczych.

Nowe ograniczenia miałyby obowiązywać także w restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach i obiektach sportowych. Początkowo decyzje miałyby dotyczyć zaostrzania limitów miejsc, ale niewykluczone ma być również ewentualne zamknięcie tych obiektów.

Z nieoficjalnych ustaleń Interii wynika, że ostatecznie rząd nie wprowadzi, przynajmniej w tym tygodniu, nowych obostrzeń.

