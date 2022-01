Miały być zmiany w hymnie, a ostatecznie projekt trafi do kosza? Nowe ustalenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt, który ma uporządkować stan prawny dotyczący wykorzystywania symboli państwowych. W październiku pojawił się on na stronach Rządowego Centrum Legislacji, a najgłośniej komentowaną propozycją była zmiana kolejności zwrotek w hymnie Polski. Druga miałaby zaczynać się od słów: „Jak Czarniecki do Poznania”. Dopiero w trzeciej śpiewalibyśmy: „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”.

Projekt dotyczący zmiany hymnu? „Trafi on do kosza i zostanie opracowany nowy”

Ministerstwo zaprezentowało projekt w październiku, a formalnie wciąż trwają nad nim prace. „Opracowanie uwag z konsultacji do tekstu ustawy idzie pełną parą, a ustawa jest wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu" – podało centrum informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komunikacie, który przytacza rp.pl. Wspomniany portal, powołując się na informacje zdobyte w kilku źródłach, informuje, że prawdopodobieństwo uchwalenia projektu jest znikome. – Trafi on do kosza i zostanie opracowany nowy projekt – przekonuje jeden z informatorów „Rz”.

Centrum informacyjne ministerstwa podało, że „celem zmian jest dostosowanie symboli państwowych do wymogów nowych technologii cyfrowych oraz obowiązującego prawa, a także wprowadzenie korekt od dawna postulowanych przez ekspertów". „Rzeczpospolita” zauważa, że większość propozycji z projektu była wcześniej zgłaszana przez specjalistów. Z ustaleń rp.pl wynika jednak, że sam sposób zrealizowania postulatów miał zostać skrytykowany przez ekspertów.

„Z wciąż nieujawnionych przez ministerstwo opinii Komisji Heraldycznej, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego wynika, że fachowcy nie akceptują usunięcia z Chorągwi Rzeczypospolitej tradycyjnie znajdującego się na niej tzw. wężyka generalskiego i sprzeciwiają się wyborowi przez ministerstwo karmazynu jako oficjalnego odcienia czerwieni. Ich zdaniem powinna być to czerwień heraldyczna” – podaje jako przykład „Rz”. Kontrowersje miała wzbudzić też nowa wersja herbu, a zwłaszcza rysunek oka orła oraz nierówne kąty w trójliściach.

