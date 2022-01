Pytanie o „szóstkę Schetyny” zaskoczyło… Grzegorza Schetynę. „Nie będę pana kompromitował”

W dzisiejszym wydaniu programu „Poranna rozmowa RMF FM” gościem Roberta Mazurka był Grzegorz Schetyna. Jednym z poruszonych wątków były założenia programowe. – Kluczem będzie to, żeby zbudować porozumienie opozycji, które przedstawi podstawę programową, wizję Polski po PiS-ie. Jeżeli dzisiaj pan oczekuje od polityka największej partii opozycyjnej, że narzuci, jak to ma wyglądać, to nie będzie żadnego porozumienia. My ten wariant musimy dzisiaj zbudować – powiedział polityk PO.

Pytanie o „szóstkę Schetyny” zaskoczyło… Grzegorza Schetynę

– Pamięta pan jeszcze „szóstkę Schetyny”? Kto jak kto, ale pan powinien pamiętać – stwierdził Robert Mazurek. – Pamiętam ten projekt, ale on został… – rozpoczął odpowiedź Grzegorz Schetyna. – Projekt pamiętam, ale nie wiem, co tam było – wtrącił dziennikarz prowadzący rozmowę. – Chodziło o decentralizację, o inwestycje… – ponownie rozpoczął polityk.

– Ale to „szóstka”, słucham… Dobra, panie pośle ja nie będę pana kompromitował, bo już widzimy, że pan nie zna „szóstki Schetyny” i wie pan, mnie to nie dziwi. Tyle są właśnie warte obietnice programowe PO. Później po wyborach nawet człowiek, który dał im nie tylko twarz, ale i nazwisko, nie pamięta tej „szóstki” – ocenił Grzegorz Schetyna.

– Mogę dzisiaj odpowiadać za program, który zbuduje PO w wyborach 2023 roku, bo dzisiaj to jest najważniejsze. Mówimy o wyborach, w których uzyskaliśmy 27,5 proc. i zbudowaliśmy porozumienie do Senatu. Dzisiaj to jest wzór. Dzisiaj narzucanie jakiegokolwiek programu, jakiegokolwiek projektu przez jedną partię polityczną nie ma żadnego sensu – podkreślił Grzegorz Schetyna.

„Szóstka Schetyny” – założenia

Tzw. „szóstka Schetyny” została zaprezentowana w 2019 roku. Jakie były jej założenia? „Grzegorz Schetyna przedstawił sześć głównych zmian, których Polska pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają. Uzdrowimy: wolność i demokrację, zarobki Polaków, służbę zdrowia, sytuację osób starszych, oświatę, środowisko” – czytamy we wpisie PO na Twitterze.

