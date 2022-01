Polityczni „harcownicy” z PO zniweczą „efekt Tuska”? „Dla nich liczą się idee, nie pieniądze”

Rajd między funkcjonariuszami Straży Granicznej, porównania do nazistowskich obozów czy apel o wpuszczanie migrantów do Polski bez żadnej weryfikacji. Część polityków KO zdecydowanie postawiła na niekonwencjonalne działania w związku z kryzysem migracyjnym przy granicy polsko-białoruskiej. Czy „harcownicy” przyczynią się do spadku poparcia dla KO?

Kryzys migracyjny przy granicy polsko-białoruskiej po raz kolejny pokazał, że opozycja jest bardzo podzielona. Część polityków popierała twarde podejście rządu, inni zarzucali PiS-owi stosowanie metod znanych rodem z najbardziej autorytarnych reżimów. Krytyka działań Straży Granicznej była nie tylko chętnie wykorzystywana przez białoruską propagandę, ale również przez zwolenników obozu władzy. Współczucie okazane przez niektórych polityków osobom koczującym z dziećmi w trudnych warunkach, bez jedzenia i leków, obróciło się przeciwko nim. Janina Ochojska i proces Eichmanna W pomoc przy granicy zaangażowała się m.in. Janina Ochojska. Założycielka PAH ze względu na swoje doświadczenia m.in. w Sarajewie podkreślała, że żaden człowiek nie jest nielegalny i każdy powinien być traktowany w sposób humanitarny. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej apelowała do Mateusza Morawieckiego o wpuszczenie do kraju migrantów. Wraz z zaostrzaniem się sytuacji na granicy, wpisy posłanki w mediach społecznościowych coraz częściej były surową krytyką rządu. Janina Ochojska nie przebierała w słowach i ostro recenzowała działania polskich władz przy granicy polsko-białoruskiej.