Zbigniew Ziobro grzmi na konferencji prasowej: Polska powinna wetować szaleńczy projekt pana Timmermansa

W środę minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wystąpił na konferencji prasowej, w czasie której przekazał swoje stanowisko wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Poinformował, że jego resort zajmuje się też opiniowaniem propozycji unijnych zawartych w pakiecie „Fit for 55”. – Chodzi o radykalne zaostrzenie polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej, która prowadziłaby do drastycznych, dramatycznych konsekwencji nie tylko dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim dla polskich gospodarstw domowych, które musiałyby płacić wielokrotnie wyższe rachunki – ocenił. – To, co może nastąpić w wyniku wprowadzenia polityki „Fit for 55” to swoiste tsunami, które będzie rzutować na stan materialny polskich rodzin. My na to nie możemy się zgodzić jako państwo – powiedział.

Polityka klimatyczna. Sprzeciw Zbigniewa Ziobry

Ziobro oświadczył, że kierowany przez niego resort zajął w tej sprawie „jasne, jednoznaczne i kategoryczne stanowisko”. – Uważamy że Polska powinna wetować szaleńczy projekt pana Timmermansa, który w imię ideologicznych założeń, jest gotów poświęcić ludzkie życie, elementarne potrzeby człowieka na rzecz ochrony klimatu – przekazał Ziobro. Minister podkreślił, że on i jego współpracownicy są „za ochroną klimatu, ale racjonalną ochroną klimatu, mądrymi działaniami, przemyślanymi, które będą godzić w potrzeby ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji z celami klimatycznymi”.

„Polska powinna odstąpić od polityki klimatyczno-energetycznej”

– Uważamy iż Polska powinna w ogóle odstąpić od polityki klimatyczno-energetycznej realizowanej przez Unię Europejską, również w wersji do tej pory forsowanej, bo właśnie dziś każdy Polak, dziś, jutro, pojutrze każdy Polak, który będzie odbierał rachunki za prąd, przekona się w jak znacznym stopniu musi płacić haracz unijny w ramach opłaty za prąd. 60 proc. ceny prądu, które opłacamy w ramach rachunków, jest związane z ceną obciążeń narzucanych przez UE – stwierdził Ziobro.

W konferencji wzięli też udział poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski i wiceminister Michał Wójcik. – Jako przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. suwerenności energetycznej absolutnie potwierdzam diagnozę ministra Ziobry (...). Potrzebna jest rewizja unijnej polityki energetycznej – oświadczył Kowalski.

