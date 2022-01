„To są przykłady barbarzyństwa”. Zbigniew Ziobro atakuje premiera Holandii i żąda reakcji Komisji Europejskiej

W środę minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wystąpił na konferencji prasowej, w czasie której przekazał swoje stanowisko wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i pakietu „Fit for 55”. Polityk oświadczył, że „Polska powinna wetować szaleńczy projekt pana Timmermansa, który w imię ideologicznych założeń, jest gotów poświęcić ludzkie życie, elementarne potrzeby człowieka na rzecz ochrony klimatu”. W czasie przeznaczonym na zadawanie pytań pojawiły się też inne wątki. Reporterka TVP Info chciała uzyskać komentarz Ziobry do zachowania holenderskiej policji w czasie protestów przeciwników strategii tamtejszego rządu wobec walki z pandemią, do których doszło 2 stycznia w Amsterdamie.

Starcia z policją w Amsterdamie

W czasie demonstracji doszło do brutalnych starć uczestników z policjantami, a nagrania z tych zajść trafiły do mediów społecznościowych. Wyposażeni w pałki i tarcze policjanci rozpędzili nielegalny protest przeciwników lockdownu i szczepień. Kilkutysięczny tłum zgromadził się w centrum stolicy, na placu Museumplein. Manifestujący złamali zakaz organizacji zgromadzeń publicznych, który władze Holandii wprowadziły, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa – Omikronu. Policja poinformowała, że zatrzymano około 30 osób, a czterech policjantów odniosło obrażenia w bójkach. Nakaz przerwania zgromadzenia wydała burmistrz Amsterdamu Femke Halsema.

Zbigniew Ziobro: To są przykłady barbarzyństwa

– Premier Holandii Rutte słynie z tego, że lubi wytykać i wskazywać rady innym państwom co do przestrzegania praworządności, zasad prawa, szanowania obywateli. A to, co wszyscy możemy zobaczyć w Internecie, w jak brutalny sposób holenderska policja, podlegająca jego rządowi, traktuje obywateli, to są przykłady barbarzyństwa – ocenił Ziobro. Zdaniem ministra „tam nie chodzi o to, żeby doprowadzić do zakończenia demonstracji, ale upokorzyć i zadać ból ludziom, którzy kontestują politykę rządu”. – To są standardy sprzeczne z zasadami praw człowieka, zawartych w konwencjach, których stroną jest Holandia. Oczekujemy stanowczego stanowiska Komisji Europejskiej i organów UE w tej sprawie – powiedział Ziobro.

