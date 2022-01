Województwa skapitulowały ws. uchwał anty-LGBT. Komisja Europejska odblokowała pieniądze

Na początku września 2021 roku Komisja Europejska wysłała pisma do marszałków pięciu polskich województw, w których stwierdziła, że dokumenty przyjęte w regionach (nazywane uchwałami anty-LGBT) naruszają prawo o niedyskryminacji. Chodziło o województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i łódzkie. W konsekwencji zamrożone zostały prace nad programem REACT-EU, z którego regiony miały otrzymać środki na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa.

KE odblokowuje dotację

Ostatecznie samorządy wycofały się z kontrowersyjnych zapisów. Choć samego dokumentu nie uchylono, to w treści wprowadzono zmiany, które miały na celu złagodzenie początkowego stanowiska. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski przekazał, że 3 stycznia do samorządu dotarła informacja o odblokowaniu unijnych dotacji.

– Dostaliśmy informację o zatwierdzeniu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a to oznacza zgodę na przesunięcie środków unijnych w ramach kilku działań oraz, co dla nas niezwykle ważne, utworzenie w programie dodatkowej osi, do której zostaną wprowadzone środki REACT-UE – tłumaczył.

Na co zostaną przeznaczone fundusze z UE?

Łącznie region ma otrzymać ponad 71 mln złotych. Z unijnej dotacji sfinansowane mają zostać projekty modernizacji energetycznej budynków, a także zlikwidowanie kotłowni węglowej, która obsługuje Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

– Dzięki decyzji Komisji Europejskiej możemy już przystąpić do uruchomienia procedury wydatkowania funduszy REACT-EU. Projekty, które będą realizowane w ramach tego instrumentu, muszą się zakończyć do grudnia 2023 roku – zaznaczyła wicemarszałek Renata Janik.

