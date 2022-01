Hołownia krytycznie o pomyśle Tuska: To opowieści z mchu i paproci

Według Szymona Hołowni Polska znajduje się obecnie w kluczowym momencie dla polskiej demokracji od 30 lat, w którym – jak uważa– będą ważyły się losy następnych pokoleń. – Znowu mocno spolaryzowała się scena polityczna. Od tej polaryzacji Polska 2050 dostaje po wiadomej części ciała – ocenił.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” założyciel ruchu Polska 2050 stwierdził, że bardzo prawdopodobny jest scenariusz, który zakłada, że wybory parlamentarne odbędą się jeszcze w tym roku. – Od dawna nie było w Polsce tak jasnego powodu do zmiany rządu, jak mamy teraz. Możemy rozmawiać o aferze Pegasusa, o wielu innych rzeczach, ale dzisiaj tysiące Polaków dostały niższe pensje. Emeryci zaczynają rozumieć, co to jest zjadanie przez inflację podwyżek, które Kaczyński rozrzuca na prawo i na lewo – tłumaczył dodając, że to jest czynnik, który wysadzał w historii rządy i on ten rząd też wysadzi.

Hołownia o zjednoczeniu opozycji. Krytykuje Tuska

Przy okazji polityk po raz kolejny negatywnie ocenił pomysł stworzenia jednej listy wyborczej z Platformą Obywatelską, o czym wielokrotnie mówił Donald Tusk. – Będę robił wszystko, by przekonać inne partie opozycyjne do wspólnego bloku nie tylko w wyborach do Senatu, co jest oczywiste, ale i do Sejmu. Zadaniem wszystkich liderów opozycyjnych jest budowanie takiej atmosfery i wspólnej przestrzeni, żeby w wyborach do Senatu na pewno, a w wyborach do Sejmu daj Boże budować listę, która może wygrać wybory – zaznaczał kilka tygodni temu szef PO.

– To mit polityczny, pobożne życzenie, które i tak się nie spełni, a dzisiaj służy do zaklinania rzeczywistości i też do stwarzania pozoru, że oto panujemy nad sytuacją. To opowieści z mchu i paproci – powiedział.

Apel Hołowni do Tuska i Kosiniaka-Kamysza

Szymon Hołownia zaapelował także do liderów innych partii opozycyjnych, aby stanęli do debaty programowej. – Powiedzmy ludziom, jakie mamy pomysły na rozwiązanie tych problemów, których nie umie rozwiązać Morawiecki. Musimy ludziom pokazać, że opozycja to nie jest klub zajętych wzajemnymi ansami panów i talent show, w którym może wygrać ten albo inny, tylko opozycja to jest rząd, który czeka na swoją kolej – podsumował.

