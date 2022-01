Polski Ład. Była koalicjantka PiS pisze o „kłamstwie, które ma krótkie nogi”

„Kłamstwo ma krótkie nogi. Wszystkie prognozy Porozumienia okazały się trafne. Nawet zaskakująco bardzo trafne. Czyżby oszukiwano Polaków w sprawie Polskiego Ładu przez pół roku, a ludzi, którzy przed tym przestrzegali wyrzucono z rządu i próbowano niszczyć?” – napisała na Twitterze Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina.

Komentarz Sroki odnosi się do zamieszania, które powstało wokół Polskiego Ładu. Nowy program gospodarczy zmieniający zasady opodatkowania w Polsce, który wszedł z początkiem nowego roku, okazał się pełen nieścisłości i niezrozumiałych dla obywateli przepisów. Wiele osób skarży się na niższe pensje, które są wynikiem zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej. Choć rząd przeprasza i zapewnia, że wszystko przywróci na spokojniejsze tory, w opinii publicznej zapanowało przekonanie, że Polski Ład może być dla wielu podatników gwoździem do trumny.

twitter

Polski Ład jedną z osi konfliktu dawnej koalicji

Nawiązując do obecnego zamieszania, rzeczniczka Porozumienia przypomniała wątpliwości swojej partii, gdy Polski Ład był w fazie tworzenia. Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku w Zjednoczonej Prawicy doszło do trzęsienia ziemi. Między Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem pojawiły się konflikty, które zasadzały się m.in. na kwestii przepisów Polskiego Ładu. Partia Gowina krytykowała to rozwiązanie, wskazując na negatywne skutki proponowanych przez rząd Morawieckiego zmian. W efekcie konfliktu ówczesny wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin został wyrzucony z rządu, a Porozumienie odeszło z koalicji Zjednoczonej Prawicy.

Czytaj też:

Kaczyński sam zaprzeczył „przekazowi dnia” dla posłów PiS. Posypała się chaotyczna narracja o Pegasusie