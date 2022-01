Dymisja małopolskiej kurator oświaty przesądzona? Wiceszef MEiN: Przygotowujemy pismo

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w kontekście szczepień oświadczyła w Radiu Zet, że „absolutnie nie zgadza się”, aby „kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać”. – Zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach, które, tak jak wszyscy wiedzą, jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperymentu – oznajmiła.

Słowa Barbary Nowak wywołały falę krytyki

Słowa małopolskiej kurator oświaty wywołały ostrą krytykę także wśród polityków PiS.

– Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu. Jeżeli ktoś chce się popisać, chce zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, to powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Każda osoba, która ze względu na taką wypowiedź zwątpi, zrezygnuje ze szczepienia, to jest osoba, której odpowiedzialność za życie i zdrowie obciąża tych „autorytetów”, które do tego namawiają – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z wypowiedzią małopolskiej kurator oświaty nie zgadza się Przemysław Czarnek. Minister edukacji podkreślił, że uważa słowa Barbary Nowak za szkodliwe. – Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień – podkreślił.

Kurator Barbara Nowak sama postanowiła odnieść się do sprawy i zamieściła na Twitterze wyjaśnienia. „Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego” – napisała.

Wiceszef MEiN: Przygotowujemy pismo ws. małopolskiej kurator oświaty

Wśród polityków PiS pojawiły się wezwania do ministra edukacji o dymisję kurator. Zdecydowanych działań żądała m.in. europosłanka PiS Beata Mazurek.

W rozmowie z reporterem Polsat News, wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski potwierdził, że dymisja Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty nie jest wykluczona.

– Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty. Na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań – przyznał Rzymkowski. – Oczywiście w drugim ruchu, taką możliwość ma w ręku minister edukacji i nauki – dodał.

Rzymkowski zapowiedział, że w poniedziałek będzie rozmawiał z wojewoda małopolskim. – Będę chciał szeregu wyjaśnień dotyczących dotychczasowej akcji szczepień pod auspicjami małopolskiego kuratora oświaty – stwierdził. – Szczepienia ratują ludzie życie od ponad 200 lat. I jeżeli ktoś to podważa, to bardzo szkodzi całej akcji szczepień. Stąd nasza bardzo ostra reakcja – podkreślił wiceszef MEiN.

