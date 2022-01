Beata Mazurek wprawiła internautów w osłupienie. „Ja nie pękam, dosyć z tym”, „zdania nie zmienię”

W piątek małopolska kurator oświaty Barbara Nowak udzieliła wywiadu, w którym wypowiedziała się na temat szczepień. Jak wskazała, zmuszanie obywateli do poddawania się szczepieniom jest niewłaściwe, szczególnie, gdy chodzi o preparat niepewny, jakim jest szczepionka przeciwko koronawirusowi. – Jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperymentu – oznajmiła. Na Nowak wylała się fala krytyki. Do sprawy odniósł się m.in. minister edukacji Przemysław Czarnek i minister zdrowia Adam Niedzielski. Obaj uznali słowa kurator za szkodliwe. Niedzielski potępił „wszelkie oznaki braku rozumu”. Nowak przeprosiła już za swoją wypowiedź, ale jak podaje Onet, może ponieść konsekwencje. Decyzja ma zapaść w poniedziałek.

Beata Mazurek: Czarnek, Ty głuchy jesteś?

Sprawę skomentowała też europosłanka PiS i była rzeczniczka partii Beata Mazurek. „Premier Morawiecki podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo: Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi. Czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?” – napisała. Na tym jednak nie koniec. „Czarnek, Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi” – oświadczyła w kolejnym. Drugi wpis Mazurek wprawił w osłupienie użytkowników Twittera, którzy zaczęli podejrzewać, że ktoś włamał się na konto europosłanki. Okazało się jednak, że wpisy są prawdziwe, co potwierdziła w rozmowie z Onetem Mazurek.

Europosłanka PiS nie zmienia zdania

Stanowisko Mazurek podzieliło internautów, pojawiło się sporo krytyki. Była rzeczniczka PiS zaczęła odpowiadać na komentarze użytkowników. „Nie oczekuję współczucia. Naprawdę. Uważam, że każdy członek partii i każdy funkcyjny powinien znać swoje miejsce w szeregu. A jak się nie podoba, to nikt nikogo na siłę nie trzyma. W jedności – działaniu i przekazie jest siła. Zdania nie zmienię” – opowiedziała jednej z internautek. „Wymagajmy od wszystkich. Wybór wybiórczy wg mnie – i mam do tego prawo-jest błędem” – zareagowała na inny komentarz.

Lichocka wspiera Mazurek

Do sprawy odniosły się też przedstawicielki obozu Zjednoczonej Prawicy. Wsparcia Mazurek udzieliła Joanna Lichocka z PiS. „Pozdrowienia dla wszystkich ze wszystkich kółek;) A szczególne #FF dla @beatamk, trzymaj się;)” – napisała. „Asiu ja nie pękam, dosyć z tym graniem tylko na siebie niektórych przedstawicieli rządu. Zanim coś powiedzą niech pomyślą, a nie żyją w przeświadczeniu, że ich wypowiedzi nie będą oceniane. Tym bardzie, że do ich świętości naprawdę daleko” – odpisała jej europosłanka.

Z kolei stronę Barbary Nowak wzięła Maria Kurowska z Solidarnej Polski, należąca do antyszczepionkowej frakcji w klubie PiS. „Panie Ministrze @CzarnekP! O medal i nagrodę dla Pani Kurator @Br_Nowak proszę! Ma mądrość i odwagę bronić dzieci i nauczycieli przed przymusem, odbieraniem wolności i niewiadomymi skutkami wstrzykiwanych im preparatów. Takich SZEFÓW w Polsce potrzeba ABY POLSKA BYŁA POLSKĄ!” – napisała na Twitterze.

