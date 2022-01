Tak Ziobro chce ograć Morawieckiego. „Projekt ustawy o SN obejdzie ścieżkę rządową”

Rząd zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej, która stoi na przeszkodzie do konsensusu z Komisją Europejską i odblokowania unijnych funduszy. Do tego potrzeba jednak nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Według informacji „Wprost”, żeby obejść ścieżkę rządową, minister sprawiedliwości planuje, by przeprowadzono ją jako projekt poselski.

Konflikt między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro trwa w najlepsze. Jego kluczowy element – przynajmniej z punktu widzenia sytuacji finansowej kraju – dotyczy funduszy unijnych, które wciąż są dla Polski wstrzymane przez brak nowych ustaw sądowych. Chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, będącej przedmiotem sporu między naszym rządem a Komisją Europejską. O potrzebnych zmianach w ustawach sądowych Jarosław Kaczyński mówił jeszcze w sierpniu.