Awantura o szczepionki po słowach Barbary Nowak. Kurator zyskała sojuszniczkę, jest apel do Czarnka

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak za sprawą swoich wypowiedzi często trafia do różnych medialnych publikacji, nie inaczej było po jej ostatniej wizycie w Radio ZET. Nowak oświadczyła wtedy, opowiadając o szczepieniach przeciwko COVID-19, że „absolutnie nie zgadza się”, aby „kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać”.

– Zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach, które, tak jak wszyscy wiedzą, jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperyment – powiedziała małopolska kurator. Zaraz po wywiadzie w radio jej wypowiedź zdecydowanie skrytykował minister zdrowia Adam Niedzielski, który mówił na konferencji prasowej:

– O takich wybrykach słyszymy systematycznie od czasu do czasu, że znajduje się osoba „oświecona”, która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki. Niestety to są oczywiście kolejne wpadki, niefortunne wypowiedzi, bo rzeczywistość jest taka, że nie jest to żaden eksperyment.

Gdy wybuchła burza wokół tych słów, sama Nowak postanowiła zamieścić na Twitterze wyjaśnienia: „Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego”.

Mimo tego posypały się głosy, by kurator odwołać ze stanowiska. Zareagować postanowił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, resort na Twitterze zamieścił taki komentarz jego autorstwa: „Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień”.

Barbara Nowak do dymisji? Czarne chmury nad kurator. „Czarnek, Ty głuchy jesteś?”

Jednak już wieczorem 7 stycznia (wszystko działo się w piątek) wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski w rozmowie z reporterem Polsat News stwierdził, że dymisja Barbary Nowak nie jest wykluczona. – Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty. Na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań – mówił Rzymkowski, dodając: – Będę chciał szeregu wyjaśnień dotyczących dotychczasowej akcji szczepień pod auspicjami małopolskiego kuratora oświaty.

Sprawa Barbary Nowak dotarła też m.in. do europosłanki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek, która otwarcie zaczęła nawoływać – na Twitterze – do zdymisjonowania kurator. Robiła to zresztą w zdecydowany sposób, to jej ostatnie tweety:

„Premier Morawiecki podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo: Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi. Czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?; Czarnek, Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi”.

Kurator Nowak ma sojuszników. Siarkowska do Czarnka: Proszę bronić swoich najlepszych ludzi

Nie jest jednak tak, że Barbara Nowak nie ma obrońców. W sobotę posłanka klubu PiS (nie jest formalnie w partii), deklarująca się jako przeciwniczka segregacji sanitarnej, Anna Maria Siarkowska stanęła po jej stronie. Posłanka napisała:

„Panie ministrze Przemysławie Czarnku, proszę mieć odwagę i bronić swoich najlepszych ludzi. Małopolska kurator oświaty pani Barbara Nowak z pewnością do takich należy”.

