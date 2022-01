Przemysław Czarnek zadzwonił do Barbary Nowak. Minister edukacji zdradził, co powiedział kurator

W piątek małopolska kurator oświaty Barbara Nowak udzieliła wywiadu Radiu Zet, w którym wypowiedziała się na temat szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak wskazała, zmuszanie obywateli do poddawania się szczepieniom jest niewłaściwe, szczególnie, gdy chodzi o preparat niepewny, jakim jest szczepionka przeciwko koronawirusowi. – Jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperymentu – oznajmiła. Po wypowiedzi Nowak rozpętała się awantura. Minister zdrowia i minister edukacji uznali aktywność kurator za szkodliwą. Adam Niedzielski potępił „wszelkie oznaki braku rozumu”. Nowak zamieściła na Twitterze wyjaśnienia i przeprosiła, ale nie wiadomo jeszcze, czy na tym sprawa się zakończy. Dymisji kurator domaga się publicznie między innymi europosłanka PiS Beata Mazurek.

Awantura o szczepionki. Czarnek zadzwonił do Nowak

Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek odniósł się do wypowiedzi Barbary Nowak po raz kolejny na antenie Radia Maryja. – Po tej wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak, którą niezwykle cenię i szanuję, zadzwoniłem do niej po to, żeby zwrócić uwagę na to, że im mniej wypowiadamy się w sprawach, które nie należą do właściwości naszego działania i do naszych kompetencji (...), tym lepiej dla całości sprawy – powiedział minister. Czarnek wskazał, że kurator „przyjęła jego interpretację jej wypowiedzi i natychmiast zareagowała, stwierdzając, że rzeczywiście nie jest dobrze, jeśli jako historyk z wykształcenia, a nie medyk, wypowiada się o szczepionkach, czyli w sprawach stricte medycznych”.

„Rozsądku trzeba nam wszystkim”

Czarnek powiedział, że na temat szczepień „w sposób stricte medyczny” sam „wypowiadać się nie chce”. – Nie jest moją rolą, aby weryfikować teraz osiągnięcia naukowców, co do tego, jakie ma zastosowanie i jakie ma ewentualne skutki szczepionka. I na pewno nie jestem tym człowiekiem, który mógłby powiedzieć, że jest to eksperyment – oświadczył polityk. – Mamy różne zdania. O nich trzeba mówić w sposób kulturalny i rozsądny. Rozsądku trzeba nam wszystkim – podkreślił Czarnek.

Czytaj też:

Awantura o szczepionki po słowach Barbary Nowak. Kurator zyskała sojuszniczkę, jest apel do Czarnka