Napięta sytuacja wokół Ukrainy. „New York Times” ujawnia plan USA i sojuszników wobec Rosji

W rozpoczynającym się tygodniu dojdzie do kilku rozmów dyplomatycznych na linii Rosja-Zachód o Ukrainie i bezpieczeństwie w Europie. W poniedziałek odbędą się rozmowy amerykańsko-rosyjskie, ale już w niedzielę wieczorem w Genewie zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman ma spotkać się na roboczej kolacji z wiceministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Riabkowem.12 stycznia odbędzie się rozmowa na linii Rosja-NATO, a 13 stycznia spotkanie z przedstawicielami USA, Rosji i OBWE.

Rozmowy w Genewie. Żądania Rosji

17 grudnia Moskwa przedstawiła USA i NATO propozycje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Miałyby one obejmować między innymi wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu oraz zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku, z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia. Przed niedzielnym spotkaniem Riabkow oświadczył, że Rosja nie zgodzi się na żadne ustępstwa. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken odrzucił żądania Moskwy.

„NYT” ujawnia plan sankcji

Jak informuje „New York Times”, administracja Joe Bidena i jej sojusznicy przygotowują plan sankcji, które mają zniechęcić Władimira Putina do ataku na Ukrainę. Zestaw sankcji finansowych, technologicznych i wojskowych przeciwko Rosji miałby wejść w życie w ciągu kilku godzin po inwazji na Ukrainę. „Plany, o których Stany Zjednoczone rozmawiały w ostatnich dniach z sojusznikami, obejmują odcięcie największych rosyjskich instytucji finansowych od światowych transakcji, nałożenie embarga na wyprodukowaną lub zaprojektowaną przez Amerykanów technologię potrzebną w przemyśle obronnym i konsumenckim, a także dostarczenie Ukrainie uzbrojenia, które mogłoby być użyte podczas ewentualnej wojny partyzanckiej przeciwko rosyjskiej okupacji wojskowej, jeśli by do niej doszło” – ustalił „NYT”.

Dziennik zwraca uwagę, że takie plany rzadko są ujawniane wcześniej, jednak w ten sposób doradcy Bidena chcą zasygnalizować Putinowi, z czym będzie musiał mierzyć się w kraju i za granicą. Mają też nadzieję, że wpłynie to na jego decyzję w spawie ukraińskiej.

Czytaj też:

Dojdzie do rozmów USA i NATO z Rosją. „Putinowi będzie zależało na wyjściu z twarzą z kryzysu, który stworzył”