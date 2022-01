Możliwe przyspieszone wybory? Jarosław Kaczyński skomentował plotki

Według kalendarza wyborczego następne wybory parlamentarne powinny odbyć się w 2023 r. Co kilka miesięcy pojawiają się jednak plotki na temat przyspieszenia terminu wyboru Sejmu i Senatu. W wywiadzie dla tygodnia „Sieci” odniósł się do nich Jarosław Kaczyński.

„Entropii i zapaści nie ma, to tylko kra i odłamki lodowe”

Prezes PiS ocenił, że pogłoski o „końcu PiS” to „czarne wizje rysowane przez przeciwników” partii rządzącej i „ta propaganda nie ma nic wspólnego z prawdą”. Wicepremier ds. bezpieczeństwa „nie zaprzeczył”, że „sytuacja jest trudna”. „Dużo lepiej byłoby bez niedobrych, w ogromnej mierze zewnętrznych, niezależnych od nas presji i kryzysów” – wskazał. „W takich sterylnych, wymarzonych warunkach nasze kolejne zwycięstwo i trzecia kadencja rządów byłyby łatwiejsze do osiągnięcia” – dodał. Kaczyński podkreślił, że to środowiska długi czas będące w opozycji „szukają nadziei w takich przepowiedniach, scenariuszach, we wskazywaniu rzekomo ostatecznych i nieodwracalnych przełomów”. „Mogę im odpowiedzieć tak: entropii i zapaści nie ma, to tylko kra i odłamki lodowe, które przy wielkim lodowcu są czymś naturalnym” – oświadczył prezes PiS.

Wcześniejsze wybory? Kaczyński nie wyklucza

Na pytanie, czy możliwe są wcześniejsze wybory, Kaczyński odparł, że „Prawo i Sprawiedliwość ma pełną wolę doprowadzenia do kolejnego zwycięstwa, najlepiej w wyborach w roku 2023”. „Choć może się zdarzyć, że będzie to wcześniej – to mało prawdopodobne ale wykluczyć tego całkowicie nie można” – wskazał. Lider partii rządzącej jest przekonany, że jego środowisko ma „wielką szansę wygrać, ale pewne elementy w sposobie działania też muszą się zmienić”.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński przyznaje się do błędu: To się nie powinno zdarzyć