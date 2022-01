„Wiadomości” TVP o „Himalajach hipokryzji”. Zaczęło się od wizyty Grodzkiego w Watykanie, a potem...

„Wiadomości” TVP kolejny dzień udowadniały widzom, że obecne podwyżki cen, przede wszystkim energii, to wina byłego premiera Donalda Tuska (zresztą program TVP ukuł na to własne hasło: „Podatek Tuska”). W niedzielnym wydaniu pracownicy TVP pochylili się jednak nie tylko nad obecnym szefem Platformy Obywatelskiej.

– Marszałek Senatu publikuje zdjęcia z wizyty w Watykanie. Tomasz Grodzki był na audiencji u papieża Franciszka. Po spotkaniu zadeklarował pełną pomoc w tym, by w Europie rodziło się więcej dzieci. To Himalaje hipokryzji – tak komentuje wicemarszałek Senatu Marek Pęk i przypomina, że Grodzki wspierał proaborcyjne manifestacje, a jego partia wzywała do piłowania katolików – takie wprowadzenie do kolejnego materiału „Wiadomości” wygłosił prowadzący tego dnia program Michał Adamczyk.

„Wiadomości” TVP wytykają Grodzkiemu wizytę u papieża, było miejsce dla Tuska

Następnie przypomniano niedawny akt wandalizmu, gdy zniszczono fasadę Kościoła św. Krzyża w Warszawie. Autor materiału Piotr Pawelec dowodził:

– Agresja wobec wiernych i Kościoła nasiliła się po protestach zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci. Protestach wspieranych przez polityków opozycji. Z ust polityków PO padały wręcz wezwania do piłowania katolików.

Wtedy wyemitowano fragment (ucięty) wypowiedzi Sławomira Nitrasa z Campusu Polska, po który często sięgają „Wiadomości”. Poseł PO mówił wtedy o „opiłowaniu” katolików z pewnych przywilejów za jakiś czas „może nawet w tym pokoleniu”.

Narrator, autor materiału, odnotował zresztą jeszcze inną rzecz, a widzowie usłyszeli: – Na groźby Sławomira Nitrasa wobec katolików w żaden sposób nie zareagował siedzący obok niego Tomasz Grodzki

– Dziś marszałek Senatu chwali się audiencją u papieża Franciszka – kontynuował Pawelec, a wtedy wyświetlono krótką „setkę” z Tomaszem Grodzkim w roli głównej, który opowiadał o spotkaniu z papieżem, podczas którego miał dziękować mu za beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po tej wstawce autor materiału szybko wtrącił:

– Prymasa tysiąclecia, którego pamięć w skandaliczny sposób podeptała partyjna koleżanka Grodzkiego Klaudia Jachira.

Po chwili przypomniano tweeta autorstwa Klaudii Jachiry (tu uwaga – Jachira jest w klubie Koalicji Obywatelskiej, ale nie jest w partii PO, startowała jedynie z list KO do Sejmu), w którym posłanka tak pisała o Wyszyńskim: „Faszysta i antysemita (ot, błędy młodości), wynoszony na ołtarze przez obrońców pedofili”.

W „Wiadomościach” znalazło się ponownie miejsce dla Donalda Tuska, któremu przypomniano, że niedawno mówił, że Sejm czy szkoła to miejsca publiczne, które powinny być wolne od „tematyki religijnej”. – Do wojny z krzyżem powrócił sam Donald Tusk, szef PO powiedział, że ważny dla Polaków symbol powinien zniknąć z Sejmu – tak nawiązał do tego autor materiału.

„Wiadomości” o Grodzkim, papieżu i „Himalajach hipokryzji”

Na koniec widzowie mogli usłyszeć takie podsumowanie od pracownika TVP: – Taka linia partii nie przeszkadza Tomaszowi Grodzkiemu mówić o przesłaniu papieża Franciszka: aby w Europie rodziło się więcej dzieci. Wcześniej marszałek Grodzki deklarował Marcie Lempart pełną pomoc w walce o liberalizację aborcji

Dopiero na koniec tego materiału „Wiadomości” można było się dowiedzieć, dlaczego prowadzący przywołał wicemarszałka Senatu Marka Pęka. Po prostu wyświetlono tweet polityka PiS z soboty. Pęk pisał wtedy:

„Marszałku Tomaszu Grodzki, większość, która za panem stoi w Senacie, popierała protesty proaborcyjne, uczestniczyła w nich i wykorzystuje tę sprawę politycznie, a osobę Prymasa Wyszyńskiego bardzo mocno krytykowaliście, więc ta wizyta to jakieś Himalaje hipokryzji!”.

