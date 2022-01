Rządowy pełnomocnik odwołany po wywiadzie dla „Jewish News”. Krytykował działania PiS

W piątek 7 stycznia w „Jewish News”, największej żydowskiej gazecie w „Wielkiej Brytanii” ukazał się wywiad z Jarosławem Markiem Nowakiem, pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską. Rządowy pełnomocnik krytykował w nim działania rządu PiS.

Rządowy pełnomocnik ds. kontaktów z diasporą żydowską krytycznie o działaniach PiS

Rządowy pełnomocnik skrytykował w wywiadzie nowelizację ustawy o IPN z 2018 roku, która przewidywała kary za stosowanie określenia „polskie obozy śmierci”. Po kilku miesiącach nacisków ze strony świata i wielu krytycznych opiniach kontrowersyjne przepisy ustawy o IPN zostały uchylone.

– Poprawki w ustawie o IPN, dotyczące badań historyków, to jedna z najgłupszych poprawek, jakie kiedykolwiek zrobiła jakakolwiek ustawa – stwierdził Jarosław Marek Nowak. Podkreślał, że w takich sprawach najważniejsza jest dyskusja akademicka. – W tym procesie nie ma absolutnie żadnej roli sędziów. Nie można skutecznie dyskutować o książkach, w których zawarte są teorie lub badania, jeśli nie przeprowadziło się własnych badań i nie znalazło własnych opinii na ten temat – dodał.

Inną kwestią, o którą pytał go dziennikarz „Jewish News” była kwestia restytucji żydowskiego mienia. – Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że problem polega na tym, że my Polacy, nie rząd, nie wiemy dokładnie, co jest dobre, a co złe – ocenił pełnomocnik MSZ ds. kontaktów z diasporą żydowską – Z perspektywy kogoś, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, wydaje się to dość oczywiste: „To znaczy, po prostu zwróć mienie”. Ale z perspektywy przeciętnego obywatela Polski nie jest to takie oczywiste – tłumaczył i przekonywał, że Polacy postrzegają swoją historię w kontekście niemieckiej, a następnie sowieckiej okupacji.

– Myślę, że w pewnym momencie Polska będzie musiała naprawdę dojść do wniosku, że musimy coś z tym zrobić – przyznał jednak, wracając do problemu restytucji mienia. – W Polsce dyskutuje się teraz o wielu pomysłach. Może będzie to bardzo symboliczna rekompensata jak w Czechach czy na Węgrzech, może będzie to coś innego – dodał.

Jego zdaniem to rzecz krytyczna „w postrzeganiu Polski za granicą”. – Ale nie sądzę, aby wydarzyło się to w ciągu najbliższych dwóch lat przed kolejnymi wyborami – dodał.

MSZ podjęło decyzję o dymisji

W poniedziałek 10 stycznia sprawa zrobiła się głośna, a wywiad z Nowakiem stał się popularny na Twitterze. Wtedy do sprawy odniósł się rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

„ Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau podjął 8 stycznia 2022 roku decyzję o odwołaniu p. Jarosława Nowaka z zajmowanego stanowiska ” – poinformował rzecznik.

Jarosław Marek Nowak – kim jest?

Jarosław Marek Nowak został pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską zaledwie kilka miesięcy temu 6 lipca 2021 roku.

MSZ w oficjalnym komunikacie, który wtedy wystosowano, informował, że jest magistrem administracji, który od lat 80. XX wieku jest zaangażowany w dialog polsko-żydowski. „Był organizatorem obchodów 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto w Łodzi w 2009 r. W tym samym roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za wkład w pojednanie polsko-żydowskie” – można było wtedy przeczytać.

Czytaj też:

Premier odwołał ambasadora za „skrajnie nieodpowiedzialne” wypowiedzi. Czeski dyplomata uznał sytuację za „tragikomiczną”