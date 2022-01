Przemysław Czarnek o Pegasusie: Ja się zawsze zachowuję tak, jakbym był podsłuchiwany

Jarosław Kaczyński potwierdził w wywiadzie dla „Sieci”, że polskie służby posiadają system Pegasus, ale oświadczył, że to „sprawa o charakterze technicznym” i „nie ma większego znaczenia”. Zgodnie z doniesieniami mediów inwigilowani Pegasusem mieli być senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, w czasie gdy prowadził kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r., mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej w tej sprawie.

Czarnek: Komisja śledcza? To byłaby hucpa

O sprawę rzekomej inwigilacji opozycji na antenie RMF fM był pytany minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Jakbyśmy mieli powoływać komisję śledczą ds. rzekomych oskarżeń opozycji, to byśmy musieli powoływać ją co tydzień. Jestem absolutnym przeciwnikiem tego rodzaju działania – mówił Czarnek. – Temat Pegasusa nie nadają się na temat komisji śledczej, tylko na hucpe polityczną – dodał

Czarnek przekonywał też, że doniesienia na temat inwigilacji opozycji są mało wiarygodne.

– Na podstawie doniesień Giertych, czy Brejzy to co tydzień trzeba by było komisję śledczą powoływać – stwierdził – Byłaby to hucpa niczemu niesłużąca – dodał.

„Jak się człowiek zachowuje przyzwoicie to nie ma żadnego problemu z tym”

Minister Edukacji i Nauki odniósł się też generalnie do kwestii inwigilacji.

– Każdy, kto ma nowoczesne komórki, musi wiedzieć o tym, że w każdej chwili może być podsłuchiwany przez rozmaite podmioty. Ja się zawsze tak zachowuję, jakbym był podsłuchiwany. Po co mi później jakikolwiek problem? – pytał. – Jak się człowiek zachowuje przyzwoicie, to nie ma żadnego problemu z tym – dodał.

