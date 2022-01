Agenci CBA z wizytą u ojca Krzysztofa Brejzy. „Trochę jak w procesie Kafki”

Senator Krzysztof Brejza chce przeprosin od Jarosława Kaczyńskiego, za jego wywiad dla „Sieci”. Reprezentująca polityka PO adwokat Dorota Brejza podkreśla, że chodzi o symboliczne zwrócenie uwagi na insynuacje prezesa PiS.

– O 6 rano Onet poinformował, że składam pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kilka godzin później u mojego taty pojawili się przedstawiciele CBA i wręczyli mu wezwanie na przesłuchanie w prokuraturze w charakterze podejrzanego – powiedział podczas konferencji prasowej Krzysztof Brejza. – Czy to zbieg okoliczności? Pozostawiam to państwu do rozstrzygnięcia — dodał senator KO.

Brejza o akcji CBA: To nie jest przypadek

Ryszard Brejza, ojciec senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, otrzymał w poniedziałek 10 stycznia wezwanie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w charakterze podejrzanego. Sam zainteresowany przyznał w rozmowie z Onetem, że nie wie, jakiej sprawy dotyczy wezwanie na przesłuchanie. – Na dokumencie widnieje tylko numer nieznanej mi sygnatury. Mogę jedynie przypuszczać, że chodzi o aferę fakturową – wyjaśnił.

Prezydent Inowrocławia podkreślił, że jest to dla niego zaskakujący zbieg okoliczności, ponieważ rano miał informację od syna, że złoży pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, a po czterech godzinach zjawili się w jego sekretariacie dwaj panowie z CBA. – To trochę jak w procesie Kafki. Ostatni raz tak postępowano ze mną w czasie stanu wojennego, widocznie historia zatoczyła koło – stwierdził ojciec polityka Koalicji Obywatelskiej.

