Rzecznik rządu apeluje do Donalda Tuska. „Ma pan okazję to zrobić”

Od 2005 w UE działa system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla(EU ETS). Jest on kluczowym elementem polityki klimatycznej, który ma doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych w produkcji energii i wyrobów przemysłowych.

– Chciałbym poprosić Donald Tuska, aby jednak włączył się w działania dotyczące reformy polityki ETS dot. handlu emisjami. To, co może dzisiaj zrobić i rzeczywiście pomóc Polsce to wspomóc działania polskiego rządu i zreformować patologiczny system – powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik rządu. – Panie przewodniczący Tusk, dzisiaj o to apelujemy ponownie, ma pan okazję to zrobić – dodał Piotr Muller.

Kowalski krytykuje Tuska

Wcześniej za podwyżki cen gazu i prądu Donalda Tuska oskarżał polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

– Przez antyspołeczną klimatykę Unii Europejskiej ceny energii, ciepła i gazu ziemnego drastycznie rosną w UE i w Polsce. W mojej ocenie zielona inflacja i podwyżki cen energii i ciepła mają twarz Donalda Tuska, który jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, która rządzi dzisiaj w Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Layen jest z EPL – stwierdził Kowalski.

Według posła „spekulacyjny unijny system handlu emisjami ma powodować, że polskie ciepło i energia jest coraz droższa”. – To powoduje gigantyczny wypływ miliardów złotych każdego roku z polskiej gospodarki, absolutnie dekonstruuje portfele milionów Polaków – uważa Kowalski. Rozmówca TVP Info nazywa system ETS „unijnym haraczem” i „parapodatkiem”.

