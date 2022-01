Wiceminister o pośle Lewicy: Prawnik z niego taki, jak z koziej d*** trąba

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek poinformował w piątek 7 stycznia, że Lewica złożyła zawiadomienie do prokuratury przeciwko wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi. Chodziło o zakup Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości, co zdaniem posła Lewicy było nielegalne. Porozumienie z szefem CBA w tej sprawie podpisał właśnie Woś.

– Składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Przestępstwa wielkich rozmiarów, jeśli chodzi o budżet państwa – mówił Śmiszek na konferencji.

Woś odpowiada Śmiszkowi: Prawnik z niego taki, jak z koziej D. trąba

Michał Woś odniósł się do sprawy w programie „Kwadrans Polityczny” na antenie TVP1.

– Coś takiego jak afera Pegasusa nie istnieje. Z mojej strony piszę kilka pozwów wobec ludzi, którzy mówią o jakimkolwiek przestępstwie. To, że Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało dotację dla CBA to odgrzewany kotlet sprzed czterech lat, to było wielokrotnie wałkowane – stwierdził. – Ci, którzy mówią, że ta dotacja jest przestępstwem, niech wrócą do książek, niech doczytają. Prawnicy są z nich tacy, tu wrażliwsi niech zatkają uszy, jak z koziej D. trąba i powiem to publicznie – dodał

Wiceminister przekonywał, że samo posiadanie Pegasusa jest legalne. – Każde państwo świata ma nowoczesne systemy do tego, żeby wyłapywać przestępców, którzy nie komunikują się jak kiedyś telefonicznie, tylko komunikatorami. Państwa muszą mieć narzędzia do tego, by to zwalczać – podkreślał.

Wtedy prowadzący zapytał go o zarzuty Krzysztofa Śmiszka.

– Prawnik z niego taki, jak z koziej d. trąba – powtórzył Woś. – Fundusz Sprawiedliwości ma obowiązek zwalczać przestępczość. Fundusz ma trzy obowiązki: pomoc ofiarom przestępstw, pomoc osobom wychodzącym z więzień i właśnie zwalczanie przestępczości. W kodeksie karnym jest wskazane, że Ministerstwo przekazuje jednostkom sektora finansów publicznych, a taka jest CBA pieniądze na narzędzia do wykrywania i zwalczania przestępczości. Proszę sobie otworzyć kodeks karny i tam wszystko jest napisane – dodał.

Czytaj też:

Inwigilacja Pegasusem. Polacy zabrali głos na temat afery. Najnowszy sondaż