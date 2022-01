Przekaz dnia Solidarnej Polski: Michał Woś i Sebastian Kaleta grzmią o IV Rzeszy

Politycy koalicji rządzącej już od pewnego czasu powtarzają sformułowania o budowie przez nowy niemiecki rząd IV Rzeszy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o IV Rzeszy w wywiadzie dla „Gazety Polskiej Codziennie”. Następnie zwrotu tego użył m.in. Marek Suski.

Posłowie o „IV Rzeszy”. Przekaz dnia Solidarnej Polski?

We wtorek 11 stycznia bardzo aktywni medialnie byli posłowie Solidarnej Polski. Michał Woś udzielił wywiadów kolejno Wirtualnej Polsce i Telewizji Polskiej. Sebastian Kaleta wystąpił z kolei w Radiu Plus. Obaj politycy w swoich wypowiedziach mówili o budowie przez Niemcy IV Rzeszy.

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś krytykował politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w tym koszty pakietu „Fit for 55”. – Trzeba zawetować pakiet Fit for 55, zawetować tą szaloną politykę klimatyczną. Jeśli będzie trzeba to opuścić system handlu emisjami, system klimatyczny unijny, zostając w UE, ale nie uczestnicząc w szaleństwie klimatycznym – mówił Woś.

Polityk Solidarnej Polski podkreślał, że jego partia mówi o tym od lat, a o jej wiarygodności ma świadczyć to, że politycy już od dłuższego czasu przewidywali znaczny wzrost cen energii.

Prowadzący dopytywał, czy sprawa polityki klimatycznej nie wywoła kolejnej wojny z Unią Europejską. – UE wypowiedziała wojnę hybrydową, agresję prawną, począwszy od orzeczeń TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. Tu nie chodzi o Izbę Dyscyplinarną, tylko o to, czy konstytucja ma w Polsce pierwszeństwo, czy nie – przekonywał.

Tu wiceminister nawiązał do niemieckiego rządu.

– To główny nurt polityki Unii Europejskiej. Niemiecka koalicja rządowa wpisała wprost do swojej umowy koalicyjnej dążenie do powstania państwa europejskiego – podkreślił Woś. – Państwo europejskie, mówią Stany Zjednoczone Europy, a realnie jakiś Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, może być budowany tylko na gruzach suwerennych państw narodowych. Oni chcą zniszczyć państwa po to, żeby przenieść decyzyjność do Brukseli, a de facto do Berlina i budować, jak to niektórzy eksperci już mówią, koleją rzesze. Zgody polskich patriotów na to być nie może – dodał.

Kaleta o „IV Rzeszy” i „duszeniu Polski”

Kwestia kosztów pakietu Fit for 55 była też poruszana w rozmowie z Sebastianem Kaleta w programie „Sedno Sprawy” na antenie Radia Plus. Polityk Solidarnej Polski przekonywał, że jego partia od lat ostrzegała przed unijną polityka klimatyczną.

– Jednym z głównych tematów, kiedy powstawała Solidarna Polska, był sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Gdyby wyciągnąć tekst Zbigniewa Ziobry z 2014 roku, to można go czytać jako profetyczny – mówił Kaleta.

Zdaniem polityka Solidarnej Polski przewidywane koszty pakietu Fit for 55 rzucają „nowy obraz na korzyści” obecności Polski w UE.

– W toku realizacji planu IV Rzeszy, czyli w elemencie realizacji polityki energetycznej według wizji Niemiec, w której Niemcy trzymają rękę na kurku od rosyjskiego gazu, Europa jest od niego uzależniona, a Polska, która ma zasoby węglowe i może korzystać z nowych technologii, jest zduszona energetycznie, zależna od Niemiec, zależna od Rosji i tracimy pole do samodzielnego rozwoju gospodarczego, stajemy się tylko rezerwuarem siły roboczej, wynikiem dla sprzedaży podstawowych produktów – mówił.

– Czwarta rzesza? – dopytywał prowadzący rozmowę

– A jak inaczej nazwać plan dominacji Niemiec w ramach Unii Europejskiej i takiego tytułu w programie koalicyjnym rządu Niemiec „Odpowiedzialność Niemiec za Europę”? – odparł Kaleta.

Polityk Solidarnej Polski ponownie podkreślał wiarygodność swojej partii. – Powinniśmy całkowicie odmówić realizacji pakietu klimatycznego – stwierdził wiceminister sprawiedliwości, zapowiadając, że jego partia przedstawi koalicjantowi plany w tej sprawie.

– Czyli albo pakiet klimatyczny Fit for 55, albo koalicja bez was? – dopytywał prowadzący.

– T akie decyzje jeszcze nie zapadły – odparł poseł Solidarnej Polski.

