Minister straci stanowisko przez Polski Ład? Onet: Jacek Sasin domaga się dymisji w rządzie

1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany w podatkach, które w ramach Polskiego Ładu wprowadził rząd PiS. Program, który według rządu ma przynieść korzyści milionom Polaków, trzeba było w ekspresowym tempie łatać rozporządzeniami, bo pierwsze grupy zawodowe, w tym niektórzy nauczyciele czy policjanci skarżyli się, że ich pensje za grudzień są niższe (choć nie zarabiali powyżej 12,8 tys. zł, to pułap, od którego przyjęto, że zmiany z Polskiego Ładu mogą obniżać wynagrodzenie). Na Polskim Ładzie tracili też ci emeryci, których świadczenia wynosiły powyżej 4,1-4,2 tys. zł netto, ale tu też w życie mają wejść rozporządzenia, które to zmienią.

Polski Ład „problemem większym niż pandemia czy Pegasus”

Onet informuje, że zamieszanie związane z wdrażaniem Polskiego Ładu, przekłada się na wewnętrzną sytuację w partii rządzącej. – Ten projekt miał być dla rządu nowym otwarciem, ucieczką do przodu, wielką obniżką podatków, a okazuje się największym problemem, większym niż pandemia czy Pegasus – mówi Onetowi informator z kręgów rządowych.

Jednym z największych krytyków premiera Matusza Morawieckiego ma być wicepremier i minister aktywów Jacek Sasin. Onet donosi, że to on ma najbardziej domagać się dymisji w rządzie, które miałyby dotknąć ludzi związanych z Morawieckim – Gra toczy się o głowę ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i wiceministra Jana Sarnowskiego, który nadzoruje obszar podatkowy. Tyle że żadnych decyzji nie ma – mówi źródło portalu.

Sasin domaga się dymisji w rządzie? Onet: Spotkał się z Kaczyńskim

Sprawa miała być omawiana na spotkaniu wicepremiera Sasina z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, które miało się odbyć pod koniec ubiegłego tygodnia. Jednak, jak informuje Onet, przeforsowanie zmian w resorcie finansów nie jest łatwe, bo to jeden z ostatnich resortów ściśle podległych Morawieckiemu.

– Tadeusz Kościński już wielokrotnie w ostatnich miesiącach dawał do zrozumienia, że jest gotowy odejść. Tyle że nie ma chętnego na jego miejsce. Jeśli dzisiaj zrezygnuje, a premier nie będzie miał kandydata do zaakceptowania na Nowogrodzkiej, to może utracić wpływy w Ministerstwie Finansów – mówi Onetowi osoba zbliżona do szefa rządu.

Stronnik Morawieckiego mówi też o bezpośrednio odpowiedzialnym za zmiany podatkowe Polskiego Ładu wiceministrze Janie Sarnowskim – Gdyby tylko premier miał go kim zastąpić, to pewnie już nie byłoby go w resorcie – twierdzi.

Jednak ostateczne decyzje w sprawie ewentualnych dymisji jeszcze nie zapadły.

– Pytanie, jak ten problem będzie eskalował, bo zaraz podatki i składki zaczną płacić przedsiębiorcy. Nawet związki zawodowe skarbówki pokazują, że są nieprzygotowane do Polskiego Ładu – mówi w rozmowie z Onetem osoba z otoczenia wicepremiera Sasina.

