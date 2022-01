Konfederacja założyła nowy profil na Facebooku. To nie oznacza jednak kapitulacji

– Podjęliśmy decyzję, iż jako Koło Poselskie Konfederacja, chcąc komunikować się z naszymi wyborcami i sympatykami, uruchamiamy oficjalny profil na Facebooku. To nie znaczy, że partia Konfederacja rezygnuje ze starań, by odzyskać swój profil – przekazał poseł Krzysztof Bosak na konferencji w Sejmie.

Nowy profil facebookowy Konfederacji będzie nazywał się „Konfederacja – Koło Poselskie”. Według zapowiedzi przedstawicieli partii, ma informować o działalności publicznej 11 posłów należących do tego ugrupowania, a także publikować ich wystąpienia sejmowe oraz oficjalne stanowiska.

– Ten profil na Facebooku, który dzisiaj rusza, to jest profil założony przez 11 posłów Konfederacji, to jest profil naszego koła poselskiego, to jest miejsce, w którym wszyscy państwo będziecie mogli zobaczyć wszystkie nasze działania w jednym miejscu, wszystko, co robi Konfederacja każdego dnia – dodawał Artur Dziambor.

Podczas konferencji zaznaczono, że Koło Poselskie Konfederacja oraz partia Konfederacja Wolność i Niepodległość (KWiN) to dwie różne osoby prawne z różnych kont biznesowych, dlatego Facebook i Meta nie powinny mieć problemu z tym profilem.

Bosak: Konfederacji nie przekazano żadnego uzasadnienia

Profil Konfederacji miał naruszać w szczególności standardy „dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści”. Bosak odpowiedział, że Facebook wprowadził w błąd. „Do Konfederacji nie przekazano żadnego uzasadnienia. Co więcej, Meta działa w tak absurdalny sposób, że jak usunie jakiś materiał, to nie wyjaśnia ani dlaczego usunęli, ani nawet co usunęli. Informują tylko, kiedy usunęli. Nie jest więc możliwe z ich działań wyciągać wniosków” – podsumował polityk.

Bosak krytycznie o usunięciu konta przez Facebooka

– Jeżeli na portalu jest 18 mln Polaków, to nie wyobrażam sobie prowadzenia w sposób uczciwy i wyrównany kampanii wyborczych, komunikacji politycznej, jeśli nam to będzie zabrane. Przypomnę, że profil Konfederacji był najpopularniejszym profilem w Polsce, spośród partii politycznych. Śledziło go prawie 700 tys. ludzi, osiągał wielomilionowe zasięgi. To jest rażący przykład cenzury politycznej i ingerencji w demokrację – mówił w programie „Graffiti” w Polsat News Krzysztof Bosak. Zapowiadał, że jego partia zamierza pozwać Facebooka.

