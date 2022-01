Janina Ochojska zadała pytanie premierowi. „Czy Pana rząd popiera takie działania?”

Kryzys migracyjny został sztucznie wytworzony przez reżim Alaksandra Łukaszenki, który mamił migrantów złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej. Od kilku miesięcy Straż Graniczna publikuje raporty w związku z napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Jedynie w poniedziałek 10 stycznia 68 osób próbowało nielegalnie przedostać się na terytorium Polski.

Granica polsko-białoruska. Janina Ochojska zwraca się do premiera

Janina Ochojska na bieżąco komentuje wydarzenia, do których dochodzi w okolicach granicy polsko-białoruskiej. Europosłanka udostępniła na swoim profilu na Twitterze wpis OKO.press o następującej treści: „Aktywistki i ratownicy medyczni udzielali w nocy pomocy 18-latkowi z Syrii. Jak ustalił dziś prawnik Grupy Granica, Ismail został dziś wywieziony do Białorusi”.

W odpowiedzi na ten post Janina Ochojska zwróciła się do premiera, oznaczając jego profil w mediach społecznościowych. „Panie premierze, nie odpowiedział Pan na moje poprzednie pytanie. Wysyłam kolejne. Jakimi słowami określiłby Pan to działanie Straży Granicznej. Czy ich służba ma polegać na torturach wobec chorego, wycieńczonego chłopca? Czy Pana rząd popiera takie działania?” – napisała Janina Ochojska.

Morawiecki o słowach Ochojskiej. „To potwarz dla polskiego munduru”

W ubiegłym tygodniu za pośrednictwem mediów społecznościowych Mateusz Morawiecki odniósł się do słów Janiny Ochojskiej, które padły w wywiadzie dla „Polityki”. „Adolf Eichmann nie ukrywał satysfakcji z faktu, że odpowiada za śmierć 5 milionów Żydów. Pani Janina Ochojska porównała do niego polskich żołnierzy broniących granic. To potwarz dla polskiego munduru, ale także ofiar Holokaustu, która wymaga przeprosin” – napisał Mateusz Morawiecki.

Janina Ochojska nie zostawiła wpisu premiera bez odpowiedzi. Europosłanka opublikowała nagranie, na którym przytoczyła dramatyczne historie zmarłych przy granicy.

