Finał głośnej sprawy Jakuba Żulczyka. Aleksander Kwaśniewski skomentował jednoznacznie

Jakub Żulczyk, autor m.in. „Ślepnąc od świateł” czy „Wzgórza psów”, w listopadzie 2020 roku skomentował fakt, że Andrzej Duda zwlekał z wysłaniem gratulacji do Joe Bidena po wygranych wyborach. „Prezydenta-elekta w USA »obwieszczają« agencje prasowe, nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko co następuje od dzisiaj – doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie – to czysta formalność. Joe Biden jest 46 prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem” – napisał Jakub Żulczyk.

Głośna sprawa Jakuba Żulczyka. Aleksander Kwaśniewski komentuje

Pisarz został oskarżony o znieważenie prezydenta. W poniedziałek 10 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę. Do tego rozstrzygnięcia odniósł się Aleksander Kwaśniewski. – Zgadzam się z wyrokami niezawisłych sądów i z tym wyrokiem też się zgadzam. Ta sprawa nie była w ogóle warta aż takich zabiegów, takiego rozgłosu – powiedział były prezydent na antenie RMF FM.

W dalszej części rozmowy Aleksander Kwaśniewski został zapytany, czy uważa, że przepis „o oczernianiu urzędu prezydenta powinien zostać w Kodeksie karnym”. – Może trochę jako taka przestroga – odpowiedział były prezydent.

Żyjemy w tej chwili w czasach, kiedy social media, kiedy dostępność informacji, możliwość produkowania własnej informacji jest tak kolosalna, że ten przepis jest w dużej mierze martwy. Bo gdyby stosować go literalnie i starać się ścigać tych wszystkich, którzy wyrażają się w sposób obraźliwy, nieprawdziwy, kłamliwy o prezydencie, to musielibyśmy tych spraw mieć dużo. A ponieważ to odbywa się w całym tym maglu, w jakim żyjemy od wielu lat, to oczywiście przepis jest martwy – skomentował Aleksander Kwaśniewski.

