Zamieszanie z propozycjami Konfederacji na komisji zdrowia. „Te poprawki wzajemnie się wykluczają”

We wtorek sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się za projektem ustawy dotyczącym weryfikacji szczepień. Tzw. lex Hoc zakłada, że pracodawca będzie mógł wymagać od pracowników okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa. Ponadto, firma miałaby też prawo żądać informacji o przebytej infekcji lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Lex Hoc na sejmowej komisji

Posiedzenie przebiegało w gorącej atmosferze między innymi za sprawą Konfederacji, która jest zdecydowanym przeciwnikiem proponowanych rozwiązań. Posłowie ugrupowania złożyli kilkadziesiąt poprawek do projektu. Grzegorz Braun miał zastrzeżenia już do samego tytułu. Chciał, żeby go zmieniono na „Ustawę o zaprowadzeniu apartheidu sanitarnego w outsourcingu na pracodawców”. Przewodniczący komisji Tomasz Latos z PiS upomniał go, że poprawki należy składać pisemnie.

Biuro Legislacyjne: Poprawki Konfederacji wzajemnie się wykluczają

Biuro Legislacyjne Sejmu uznało, że Konfederacja zgłosiła poprawki w siedmiu pakietach. – Nie jesteśmy w stanie ich uporządkować, te poprawki wzajemnie się wykluczają, nachodzą i tak naprawdę częściowo nie dotyczą materii projektu. Proponujemy głosowanie pakietami zgłoszonymi według nazwisk posłów zgłaszających, a kolejność proponujemy uporządkować według proponowanej daty wejścia w życie ustawy w życie – powiedziała przedstawicielka biura legislacyjnego. W poprawkach Konfederacji pojawiły się między innymi daty 2082 i 2099. Na druku z poprawkami widać też błąd w postaci pomylenia numeru artykułów w jednym z punktów.

twitter

Obecny na sali poseł Artur Dziambor wyjaśniał, że to są „pakiety poprawek do wszystkich artykułów”. – Dyskusja o pakietach jest bezsensowna, bo one są różne. Dlatego ich złożyliśmy tyle, ponieważ mieliśmy jasność i świadomość, że niektóre nasze zapisy mogą się nie podobać, ale mogą przejść pojedyncze poprawki. Jeśli do jednego artykułu złożyliśmy pięć poprawek, to może jedna z tych pięciu się spodoba. Proponowałbym, aby omawiać je osobno – przekonywał. – Nie ma czegoś takiego jak pakiety – dodawał Braun. Prowadzący obrady powiedział, że ma zaufanie do opinii Biura Legislacyjnego. Ostatecznie poprawki głosowano w pakietach i wszystkie przepadły. Komisja, większością głosów PiS, odrzuciła także poprawki Lewicy, KO i Polski 2050.

Konfederacja oburzona

Posłowie Konfederacji nie kryli oburzenia. „Skandaliczne zachowanie posła Tomasza Latosa na Komisji Zdrowia! Posłowie Konfederacji złożyli poprawki do ustawy o segregacji sanitarnej. Każda poprawka powinna być choćby uzasadniona przez wnioskodawcę ale uznano, że to pakiety i hurtem odrzucane są przez koalicję covidową” – napisał na Twitterze Michał Urbaniak. „Na Kom. Zdrowia przew. ⁦⁦Tomasz Latos uprawia jawną gangsterkę proceduralną: kilkadziesiąt poprawek ⁦Konfederacji odrzucono w kwadrans, bez dyskusji, bez prawa głosu wnioskodawców – zjednoczona koalicja kowidowa triumfuje” – stwierdził z kolei Braun.

Posłowie Konfederacji już wcześniej próbowali blokować prace komisji zdrowia nad projektem dotyczącym weryfikacji szczepień. W połowie grudnia całym kołem pojawili się na posiedzeniu, nie chcieli założyć maseczek. Przewodniczący odwołał wówczas obrady, co poseł Jakub Kulesza uznał za „sukces Konfederacji”.

Czytaj też:

Zamieszanie przed posiedzeniem komisji zdrowia. „W takich warunkach niestety nie będziemy pracowac”