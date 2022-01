Grad pytań i uderzenie w PiS ws. szczepień. Lewica przygotowała mały happening w Sejmie

W trakcie środowego posiedzenia Sejmu posłanka Lewicy (z partii Razem) Marcelina Zawisza zawnioskowała, by odroczyć obrady do momentu, aż rząd zajmie się projektem jej klubu o obowiązkowych szczepieniach przeciwko COVID-19 i paszportach covidowych. Jak wskazywała, od 7 grudnia (data złożenia projektu) w Polsce z powodu COVID-19 zmarło ponad 15 tys. osób.

Posłanka Lewicy do PiS ws. szczepień: Znajdźcie w sobie odwagę, żeby ratować ludzi!

– Ile osób ma umrzeć? Wczoraj dowiedzieliśmy się, że oficjalna liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa przekroczyła 100 tys. – mówiła Zawisza, nawiązując do danych z 11 stycznia 2022 roku. – Jeżeli nie zaczniecie działać realnie, to będą umierać kolejni mieszkańcy i kolejne mieszkanki naszego kraju. Wczoraj po komisji zdrowia wychodził jeden z waszych posłów, powiedział, że wprowadzenie obowiązku szczepień będzie wymagało odwagi – kontynuowała posłanka.

– Minister Niedzielski powiedział, że kierownictwo PiS jest za obowiązkowymi szczepieniami, apelujemy do was: Znajdźcie w sobie tę odwagę, żeby ratować naszych obywateli i obywatelki, znajdźcie w sobie odwagę, żeby ratować ludzi! Ile ludzi ma jeszcze umrzeć, gdy w końcu weźmiecie się do pracy?! – podsumowała Marcelina Zawisza, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek poddała jej wniosek pod głosowanie. Nie uzyskał on aprobaty, więc przerwy w Sejmie nie było.

Lewica i transparent w Sejmie. Winą za zgony związane z COVID-19 obarczono PiS

Wtedy jednak posłowie i posłanki Lewicy rozpostarli w Sejmie ogromny transparent, wyglądem przypominający klepsydrę – zresztą jego treść była podobna do takiej, którą zawiera się w pożegnaniach.

„Panie prezydencie, panie premierze, drodzy ministrowie!

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci ponad 100 tysięcy Polek i Polaków. Zmarli na COVID-19.

Winę za to ponosi PiS, który ze strachu przed antyszczepionkowcami nie podjął decyzji ratujących życie”.

