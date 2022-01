Awantura w TVP Info. Poseł wyszedł ze studia. „Rodziców pan mi obrażać nie będzie”

Dynamiczna wymiana zdań miedzy politykami rozpoczęła się od rozmowy o pensji minimalnej. Jarosław Urbaniak przekonywał, że to nie ona, a średnie wynagrodzenie, jest wyznacznikiem tego, na jakim poziomie są zarobki w Polsce. - Pensja minimalna to raczej pozostałość polityki komunistycznej, socjalistycznej niż wolnorynkowej - twierdził.

W odpowiedzi na te teorie, poseł PiS Daniel Milewski poprosił polityka PO, by powiedział, o ile wzrosło średnie wynagrodzenie w ostatnich latach. – Proszę mieć odwagę powiedzieć, o ile wzrosło – mówił podniesionym tonem. – Schowaj pan ten paluszek i proszę mieć odwagę powiedzieć, o ile wzrosło - dociskał, wskazując na oponenta. Prowadzący Adrian Klarenbach usiłował uspokoić polityków, prosząc Urbaniaka, by zachowywał się „troszkę kulturalniej” . Nie obniżyło to jednak poziomu emocji w studiu.

Sprzeczka posłów PiS i PO w TVP. Polityk wyszedł ze studia

- Paluszkami to niech se poseł Urbaniak macha u siebie w domu czy w partii, a nie tutaj - pieklił się dalej Milewski. Komentując jego zachowanie, Urbaniak odparł: „Niestety, jak pan z domu wyszedł i pana kultury nie nauczono”....

To z kolei spowodowało żywiołową reakcję posła Prawa i Sprawiedliwości. – Rodziców pan mi obrażać nie będzie – zwrócił się do Urbaniaka Milewski. Gdy ten ponownie zarzucił mu brak wychowania, polityk PiS postanowił wyjść ze studia. – Buta doprowadziła was do tego miejsca, gdzie jesteście dzisiaj, i dalej możecie sobie te butę uprawiać – mówił na odchodne. Sytuację usiłował uspokajać prowadzący. Adrian Klarenbach na Twitterze poinformował później, że po zakończeniu programu posłowie Milewski i Urbaniak się pogodzili. Na dowód pokazał zdjęcie polityków.

