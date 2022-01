Politycy PiS skaczą sobie do gardeł. To bunt żołnierzy Kaczyńskiego czy celowy zabieg?

Nie milkną echa sporu wokół małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Dyskusja nad losami kurator ujawniła jednak wyrwę w PiS. Nagle do gardeł rzucili się sobie politycy tego samego obozu, a odwiecznie wbijająca szpilkę rządowi Solidarna Polska już otwarcie naciska na Morawieckiego. Sejmowe spekulacje dopełniają obraz chaosu i nerwówki. No właśnie… a może to tylko obraz i zajęcie opinii publicznej nie tym, czym faktycznie powinniśmy się przejmować?