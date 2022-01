Kuriozalny wykres w TVP. Porównywano wzrost Donalda Tuska

Artur Dziambor w rozmowie z Salon24 zapytany, czy nie obawia się Donalda Tuska stwierdził żartobliwie, że nie, ponieważ jest o głowę wyższy. – On jest o dwie głowy mniejszy ode mnie. Ciężko się bać – powiedział. Pracownicy TVP postanowili wykorzystać wypowiedź posła Konfederacji i przygotować specjalny wykres.

I tak oto widzowie programu „W tyle wizji” mogli zobaczyć na grafice, o ile Artur Dziambor jest wyższy od przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. – Po wnikliwych poszukiwaniach informacji o wzroście obu panów, podajemy twarde liczby – komentował prezenter TVP. – I całe szczęście, że nie wmieszaliśmy w to Rafała Trzaskowskiego, bo zaraz by protestował, bo on tam z tym wzrostem ma coś... Nie lubi, jak mu się go zaniża, a mały nie jest – kpiła prowadząca program Dorota Łosiewicz.

Dziambor uderza w Tuska

We wspomnianym wywiadzie polityk Konfederacji nie szczędził gorzkich słów pod adresem lidera PO. – Polityka miłości, która była uprawiana przez Donalda Tuska wcześniej […] to przez jakiś czas działało. No bo Donald Tusk był i jest dalej, politykiem, który sobie żarcik rzuci, jakieś coś tam mocniej komuś przywali, ale niestety jest to puste pod kątem takim, że nie za bardzo wiemy, co oni właściwie tak naprawdę zrobić poza tym, że są przeciwko PiS – tłumaczył.

– Dlatego odpowiedź na pana pytanie, czy ja się boję Donalda Tuska, brzmi: niekoniecznie. To nie jest konkurencja merytoryczna – podsumował.

