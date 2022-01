Weryfikacja szczepień pracowników przez pracodawcę. Szef klubu PiS ujawnił decyzję partii

We wtorek komisja zdrowia po przyjęciu poprawek pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom sprawdzanie szczepień pracowników. Tzw. lex Hoc miała trafić do drugiego czytania, ale nie dojdzie do tego na trwającym posiedzeniu Sejmu. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, taką decyzję miał przekazać parlamentarzystom podczas posiedzenia klubu PiS Ryszard Terlecki.

O sprawę na sejmowych korytarzach był pytany jeden z wnioskodawców Czesław Hoc. – Wszystko w swoim czasie. Sukcesywnie posuwamy się do przodu. Zawsze są jakieś kwestie proceduralne – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniał również o problemach proceduralnych, ale nie zdradził, o co chodzi. Hoc dodał, że „to jeszcze nie jest efekt finalny” a sam projekt ustawy ocenił jako „ostrożny i koncyliacyjny”.

Weryfikacja szczepień pracowników przez pracodawcę zamrożona

Powód, dla którego przepisy o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawcę utknęły w Sejmie, wskazał za to pytany przez dziennikarzy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – W czasie pracy nad ustawą pani poseł Anna Siarkowska zgłosiła poprawkę, która mówi, aby zwolnić ze szczepienia osoby, które mają wysoki poziom przeciwciał. Czyli są de facto ozdrowieńcami – przypomniał senator.

Rzecznik rządu Piotr Mueller mówił w „Tłicie” Wirtualnej Polski, że „przepisy powinny wejść w życie” i że są „elementem działań przeciwepidemicznych”. Zaznaczył, że alternatywą dla szczepień jest bieżące testowanie. Mueller był przekonany, że lex Hoc przejdzie przez Sejm. Stwierdził, że być może nie będzie do tego potrzebne wsparcie opozycji.

