Szymon Hołownia przechodzi do ofensywy. Przedstawił „Strategię zwycięstwa” i złożył propozycję liderom opozycji

Szymon Hołownia w kampanijnym stylu przedstawił plany swojego ugrupowania na najbliższe miesiące. Lider Polski 2050 zaproponował między innymi, by w pierwszy dzień wiosny do debaty stanęli liderzy partii opozycyjnych. Zapytaliśmy przedstawicieli KO, PSL i Nowej Lewicy o to, co sądzą o inicjatywie Hołowni.

Nowy rok nie rozpoczął się dobrze dla lidera Polski 2050, która musi odpierać zarzuty o wzmacnianie PiS i szkodzenie opozycji, które padły między innymi ze strony redaktora naczelnego „Newsweeka” Tomasza Lisa. Publicysta napisał, że „od dwóch lat PiS i TVP całkowicie odpuszczają Szymonowi Hołowni”. Według niego wynika to z faktu, że „uważają go po prostu za obiektywnego sojusznika w walce z Platformą i Tuskiem, będącymi według Kaczyńskiego jego jedyną poważną i prawdziwą konkurencją”. Wpis wywołał burzę na Twitterze. W odpowiedzi Hołownia nazwał Lisa „propagandystą” i oświadczył, że jego partia „skutecznie opiera się przemocowym zalotom Platformy”. Z kolei w tym tygodniu w Krakowie polityk Polski 2050 Rafał Komarewicz, który jest też radnym klubu prezydenckiego „Przyjazny Kraków”, został przewodniczącym rady miasta. Zmiana nastąpiła po odwołaniu z tego stanowiska Dominika Jaśkowca z PO. Platforma straciła władzę w mieście na własne życzenie, bo nie chciała wywiązać się z ustaleń koalicyjnych z początku kadencji. Z ust polityków PO padły jednak oskarżenia, że zawiązała się nowa koalicja między Majchrowskim, Polską 2050 i PiS.