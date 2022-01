Kieleccy radni oburzeni. Samorządowiec głosował przez Messengera zdobywając górskie szczyty w Ekwadorze

Do nietypowego zdarzenia doszło na zdalnym posiedzeniu komisji finansów publicznych kieleckiej Rady Miasta. Obrady prowadziła Katarzyna Suchańska z klubu Bezpartyjni i Niezależni. Problemy sprawił jednak szef klubu BiN Kamil Suchański, który prywatnie jest jej mężem. Lokalny polityk był „wdzwoniony” do systemu, jednak przez całe posiedzenie nie zabrał głosu, mimo że był kilkakrotnie wywoływany i proszony o potwierdzenie obecności – poinformował portal kielce.naszemiasto.pl.

Sprawa jest tym bardziej interesująca, że Suchański 8 stycznia informował w mediach społecznościowych, że jest w Ekwadorze. Dzień później napisał, że „jeśli warunki pozwolą, to w poniedziałek zaczyna 2-dniową akcję” zdobywania szczytu. W środę o godz. 2:57 wstawił na Facebooku zdjęcie, że mu się udało.

facebook

Kamil Suchański wstrzymał się od głosu będąc w Ekwadorze

Podczas głosowania nad uchwałą zmieniającą budżet miasta Suchańska poinformowała, że jej mąż wstrzymał się od głosu. Monika Kowalczyk z KO dopytywała, jak to jest możliwe, skoro nie skorzystano, ani z systemu online, ani z telefonu. Szefowa komisji finansów powiedziała, że głos został oddany za pomocą Messengera w prywatnej wiadomości.

Radca prawny urzędu miasta stwierdził, że sytuacja jest „niedopuszczalna”. Suchańska zapewniała jednak, że jej mąż jest „wdzwoniony” za pośrednictwem łącza satelitarnego i nie ma możliwości odezwania się. Ostatecznie głos nie został uznany. Sprawa oburzyła radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy domagają się dymisji Suchańskiej z funkcji przewodniczącej komisji finansów.

Kielce. Co z głosowaniem za pomocą Messengera

Michał Braun z KO sugeruje, że trzeba sprawdzić, czy nie doszło do przestępstwa. – Przewodnicząca Komisji Finansów, która jest prawniczką, nie powinna dopuścić do głosowania za pomocą prywatnych kanałów komunikacji, których nie sposób zweryfikować – powiedział radny. Dodał, że Suchańska nie pokazał dowodu, że otrzymała wiadomość dotyczącą głosowania od męża.

– Minęły 24 godziny i nie zrobiła tego. Pozwala to sądzić, że wiadomość ta może nie istnieć, jeżeli tak jest, to radna przedstawiła publicznie nieprawdziwą informację i oddała głos za innego radnego. Jest to niezgodne z prawem – zakończył Braun. Według Suchańskiej „nie ma żadnej afery”, a atak Brauna „jest podyktowany chęcią przejęcia władzy w komisji”. Tłumaczyła, że dotychczas nie było problemów, gdy ktoś głosował drogą mailową.

