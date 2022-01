Ustawa budżetowa na 2022 rok. Senat zgłosił kilkadziesiąt poprawek

Senat przygotował 65 poprawek do ustawy budżetowej na 2022 rok. Zakładają one m.in. zwiększenie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł oraz dodatkowe 100 mln złotych na leczenie psychiatryczne.

Ustawa budżetowa na rok 2022 - jak głosowali senatorowie? Ustawę wraz z poprawkami poparło 69 senatorów: 47 z klubu PiS, 19 z KO, Krzysztof Kwiatkowski, Lidia Staroń oraz Józef Zając. Przeciw opowiedział się tylko Jan Filip Libicki z PSL-Koalicji Polskiej. 29 senatorów wstrzymało się od głosu: 21 z KO, 3 z PSL, 2 z PPS, Jacek Bury z Polski 2050, Stanisław Gawłowski i Wadim Tyszkiewicz. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Brejza. Budżet na 2022 rok. Większy budżet NFZ Izba zwiększyła wysokość dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł z przeznaczeniem na leczenie nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego oraz opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej. 100 mln zł przeznaczono na finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Senatorowie zdecydowali też o zwiększeniu o 100 mln zł wydatków przewidzianych na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży. Rezerwa celowa na transformację energetyczną Senatorowie zdecydowali o utworzeniu nowej rezerwy celowej na transformację energetyczną w wysokości 10 mld zł, przeznaczonej na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych. Pieniądze na ten cel mają pochodzić m.in. ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów, wydatków Kancelarii Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Instytutu Pamięci Narodowej czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Senat o podwyżkach dla nauczycieli Izba przekazała 6 mld 500 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z zysku Narodowego Banku Polskiego i zmniejszenia rezerwy celowej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.Zgodnie z kolejną poprawką przywrócono środki na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach w wysokości 39 mln 800 tys. zł, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów. Większe wynagrodzenia dla administracji Senatorowie zwiększyli o 390 mln zł środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach i prokuraturach, a o 300 mln – płac pracowników cywilnych Straży Granicznej i Policji. Pieniądze na ten mają pochodzić ze podniesienia wysokości dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego Zdecydowano też o zwiększeniu wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy o 10 mln 858 tys. zł z przeznaczeniem tej kwoty na podwyżki wynagrodzeń pracowników, a także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Kolejna z senackich poprawek zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni o 1 mld zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego. Senatorowie zdecydowali też o zwiększeniu o 140 mln zł dopłat dla rolników na zakup nawozów. 50 mln zł przeznaczono na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Specjalną rezerwę w wysokości 5 mln zł utworzono na funkcjonowanie telefonu zaufania. Budżet na 2022 rok. Dotacja dla Polonii Izba opowiedziała się za przekazaniem Kancelarii Senatu kwoty 77 mln 529 tys. zł, przeznaczonej w budżecie państwa na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą, a znajdującej się obecnie w budżetach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (63 mln 229 tys.) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (14 mln 300 tys. zł). Poprawka, zgłoszona przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, uzasadniona jest wieloletnią tradycją sprawowania przez Senat pieczy nad naszymi rodakami za granicą, a także zgodnością z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dodatkowe 4 mln zł otrzymać ma Europejskie Centrum Solidarności. Senat wyeliminował również przepis upoważniający Ministra Finansów do przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w 2022 r. wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 1 mld 995 mln zł. Izba Dyscyplinarna bez dotacji Senatorowie zdecydowali o zlikwidowaniu środków przewidzianych na działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w wysokości 19 mln 625 tys. zł i przekazaniu ich na zwiększenie w budżecie tego sądu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 169 tys. zł oraz wydatków bieżących o 9 mln 656 tys. zł; o 2 mln 800 tys. zł zwiększono wydatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a o 7 mln zł – Agencji Wywiadu. Senat wprowadził także poprawki dotyczące utworzenia nowych rezerw celowych: 500 mln zł na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z upadłością podmiotu skupującego, 100 mln zł na rozbudowę internetu szerokopasmowego oraz 70 mln zł na fundusz rekompensat dla armatorów statków rybołówstwa rekreacyjnego. Czytaj też:

