Festiwal nienawiści wobec Donalda Tuska. Rachoń o „sojusznikach Niemiec”, Suski o „gwałcących migrantach” i „głodzeniu Polaków”

Przypomnijmy, że z najnowszego raportu analityków banku Pekao SA wynika, że transformacja energetyczna Polski może być droższa od zakładanej o astronomiczną kwotę. Dotychczasowe wyliczenia kosztu wynikały z analizy pakiety klimatycznego, który zakładał emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. względem odczytów z 1990 roku. Komisja Europejska przygotowuje jednak pakiet Fit for 55, który zakłada mocniejsze dokręcenie śruby i ograniczenie emisji o 55 proc. To właśnie stąd bierze się różnica kwot.

Temat ten był główną częścią czwartkowego #Jedziemy TVP Info. W programie przedstawiono również nagrania z czasów rządów koalicji PO-PSL, kiedy kwestie klimatyczne także były przedmiotem sejmowych prac. Tytułem wstępu do rozmowy prowadzący Michał Rachoń mówił: Weto jest w tej chwili koniecznością, niezależnie od tego jaki krzyk podniesie ta, co zwykle, koalicja polskich sojuszników Niemiec, Rosji i ludzi, którzy swoją lojalność sytuują poza Polską. Dziś pytanie: czy to indolencja czy zdrada, należy zadawać EPL i Donaldowi Tuskowi.

Marek Suski: Partia pod przywództwem Tuska chce zagłodzić Polaków

Później pojawił się gość programu poseł PiS Marek Suski, który również komentował sprawę. – W UE realizowana jest polityka zmierzająca do tego, by Polacy jeździli na szparagi do Niemiec – obwieścił. – Okazało się, że migranci z Afryki i Turcji przyjeżdżają po „socjal”. Turcy to jeszcze pracują, ale migranci z Afryki to przyjeżdżają gwałcić i pobierać dodatki socjalne. Więc potrzeba tam Polaków, którzy pracują i nie wysadzają się w metrze. Pamiętamy, czym skończyła się próba dominacji Rosji i Niemiec w1 939 roku. Dziś jest rozbiór ekonomiczny – mówił.

Gdy prowadzący zaczął tonować przekaz i wskazywać, że nie każdy migrant przyjeżdża do Europy, żeby gwałcić, Suski uznał, że faktycznie, ale jednak osób takich jest wiele. – Gwałtów jest tak dużo, że aż gazety przestają o tym pisać – argumentował w dość pokrętny sposób. Następnie Suski wrócił do głównego wątku i winą za politykę klimatyczną Unii obarczył EPL pod wodzą Donalda Tuska. – Partia pod przywództwem Tuska chce zagłodzić Polaków – grzmiał. – Nie słyszałem, żeby Tusk coś dobrego dla Polski zrobił – dodawał.

