Szymon Hołownia ponownie został ojcem. Zdradził imię i płeć dziecka

Szymon Hołownia po raz drugi został ojcem. Lider Polski 2050 podzielił się radosną nowiną na Instagramie. „Dziś o świcie przywitaliśmy z Ulą na świecie naszą cudowną, drugą córeczkę, Elżbietę Wandę. Moje obie Bohaterki odpoczywają i nabierają sił. Z całego serca dziękujemy Wszystkim za wszystkie dobre słowa, jakie kierowaliście do nas w tych dniach i tygodniach” – zaczął swój wpis polityk.

„Prosimy – trzymajcie kciuki za Elę i za Ulę. No i za Manię, która od dziś jest dumną starszą siostrą – też! Potrzebujemy teraz chwili tylko dla nas, to bardzo nasz czas, wiem, że to doskonale rozumiecie, a ja wrócę do Was tak szybko, jak się da” – podsumował Hołownia.

Szymon Hołownia po raz drugi został ojcem

Pod wpisem lidera Polski 2050 pojawiło się wiele życzeń. „OMG” – napisał krótko Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018. Ekspert Instytutu Strategie 2050 dodał dziewięć serduszek. „Wszystkiego, co dobre dla Was” – skomentowała aktorka Maja Ostaszewska. „Gratulacje! Bądźcie razem i przytulajcie słodko” – zaznaczyła inna aktorka Joanna Moro.

instagram

Hołownia swoją żonę poznał w 2014 r. Para wzięła ślub dwa lata później. Obecnie ma już jedną córkę w wieku trzech lat. O tym, że ich rodzina się powiększy, małżeństwo poinformowało w grudniu, kiedy złożyło internautom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. – Córeczka jest mega przejęta, że będzie starszą siostrą i już się do tego bardzo przygotowuje – mówił polityk w programie „Kropka nad i”.

Urszula Brzezińska-Hołownia jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego i pilotem myśliwca MiG-29 w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Czytaj też:

Szymon Hołownia przechodzi do ofensywy. Przedstawił „Strategię zwycięstwa” i złożył propozycję liderom opozycji